لاعبو ريال مدريد الأكثر مشاركة بالمباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا
يهيمن لاعبو ريال مدريد -حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا- على قائمة الأكثر خوضا للمباريات النهائية في البطولة الأوروبية الأم.
وضمت القائمة التي أعدّتها صحيفة "ماركا" الإسبانية 12 لاعبا ممن لعبوا أو سبق لهم الانضمام لريال مدريد، مقابل لاعب وحيد لم يرتدِ قميص النادي الملكي على الإطلاق.
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ويتصدر الإسباني داني كارفاخال والكرواتي لوكا مودريتش ثنائي ريال مدريد قائمة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات النهائية للبطولة الأوروبية العريقة.
وشارك اللاعبان في 6 مباريات نهائية، لكن كارفاخال يتميز عن مودريتش بأنه شارك في جميعها بالتشكيلة الأساسية.
✅ Titular en 2014.
✅ Titular en 2016.
✅ Titular en 2017
✅ Titular en 2018.
✅ Titular en 2022.
✅ Titular en 2024.
Carvajal, el único jugador del Real Madrid en estar en el XI de las últimas seis finales de Champions. pic.twitter.com/np2zOcFral
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 1, 2024
وقد تواجد 3 لاعبين خاضوا نهائي أمجد البطولات الأوروبية 5 مرات أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما شارك 7 لاعبين في النهائي 4 مرات أولهم الهولندي كلارنس سيدورف الذي شارك مع 3 أندية مختلفة.
وفي ما يأتي قائمة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات النهائية في تاريخ دوري أبطال أوروبا:
- الكرواتي لوكا مودريتش: 6 نهائيات جميعها مع ريال مدريد.
- الإسباني داني كارفاخال: 6 نهائيات جميعها مع ريال مدريد.
- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 5 نهائيات (مانشستر يونايتد 1، ريال مدريد 4).
- الفرنسي كريم بنزيمة: 5 نهائيات جميعها مع ريال مدريد.
- الألماني توني كروس: 5 نهائيات جميعها مع ريال مدريد (فاز بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ 2012-2013 لكنه لم يلعب النهائي).
- الويلزي غاريث بيل: 4 نهائيات جميعها مع ريال مدريد.
- البرازيلي كاسيميرو: 4 نهائيات جمعيها مع ريال مدريد.
- الإسباني أندريس إنييستا: 4 نهائيات جميعها مع برشلونة.
- الإسباني إيسكو: 4 نهائيات جميعها مع ريال مدريد.
- البرازيلي مارسيلو: 4 نهائيات جميعها مع ريال مدريد.
- الإسباني سيرجيو راموس: 4 نهائيات جميعها مع ريال مدريد.
- الهولندي كلارنس سيدورف: 4 نهائيات (أياكس أمستردام 1، ريال مدريد 1، ميلان 2).