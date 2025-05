شاهد.. "صاروخ" المصري مرموش أفضل هدف بالبريميرليغ

فاز الدولي المصري عمر مرموش (لاعب مانشستر سيتي) بجائزة "غينيس" لأفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2024-2025، بحسب ما أعلنت رابطة البريميرليغ.

وسجل مرموش هدف فريقه الأول في مرمى بورنموث في الجولة 37 من مسابقة الدوري على ملعب الاتحاد، بعد أن استلم الكرة بعد خط المنتصف مباشرة، وانطلق نحو منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة قوية ومقوسة من مسافة 30 ياردة استقرت في الزاوية العليا لمرمى الفريق المنافس.

وبهذا التتويج، أصبح هذا النجم المصري الدولي -الذي يشق طريق الشهرة بسرعة الصاروخ- أول لاعب بفريق مانشستر سيتي يحصل على الجائزة التي انطلقت موسم 2016-2017، وفاز بها 8 لاعبين فقط.

وتفوق هدف مرموش على بقية أهداف منافسيه الآخرين:

The Guinness Goal of the Season winner is…

🚀 Omar Marmoush 🚀

An absolute rocket from the Egyptian Prince — out of this world from @OmarMarmoush! 🌍🔥 🇪🇬✨

pic.twitter.com/NUkKCZi6wR

— City Chief (@City_Chief) May 31, 2025