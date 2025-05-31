رحلة الإنجليزي ديلي آلي بين الصعود المذهل والسقوط المدوي

كان ديلي آلي من أبرز المواهب في كرة القدم الإنجليزية، وبدأ مسيرته بشكل مبهر فتوقع له كثيرون مستقبلا زاهرا في الملاعب، لكنه واجه لاحقا العديد من الصعوبات أثّرت سلبا على مشواره.

وُلد ديلي آلي عام 1996 في مدينة ميلتون كينز، ولم تكن طفولته سهلة، فقد انفصل والداه وهو في سن مبكرة، وكانت والدته تعاني من الإدمان، بينما والده يعيش بعيدا عنه، لكن كرة القدم كانت وسيلته للهروب من واقعه الصعب.

بدأ مشوار ديلي مع نادي ميلتون كينز دونز، ولفت الأنظار بسرعة، خاصة حين سجل 16 هدفا وصنع 9 أخرى في موسم واحد رغم صغر سنه.

في عام 2015، تعاقد معه نادي توتنهام مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني (6.7 ملايين دولار)، وتألق بمجرد وصوله، ففي موسم 2015-2016، قدم أداءً لافتا وسجل أهدافا جميلة، وصنع العديد من الفرص، ولعب بثقة عالية.

حصل آلي على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي، وبدأ مشواره الدولي مع منتخب إنجلترا، وسط توقعات كبيرة بأن يصبح أحد نجوم الكرة العالمية.

في موسم 2016-2017، بلغت مسيرة اللاعب ذروتها، حين سجل أكثر من 20 هدفا، وشارك في كأس العالم 2018 مع المنتخب، وسجل هدفا ضد السويد في ربع النهائي.

بداية الانهيار

بعد نهاية المونديال بدأ الانهيار التدريجي في مسيرته، إذ عانى من الإصابات، ومعها بدأت علامات التعب الذهني وتوترت علاقته بالمدربين، وانخفض مستواه بشكل ملحوظ، وصار يثير الجدل أكثر من أن يصنع الفارق في الملعب.

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وفي موسم 2018-2019، بدأ الجمهور يلاحظ فقدان ديلي التركيز، وظهر في فيديوهات مثيرة للجدل، أبرزها مشهد غضبه في فندق فاخر بلندن، وكذلك سخريته من فيروس كورونا في فيديو أدى إلى تغريمه غرامة مالية ضخمة وإيقافه.

ومع ازدياد الحديث عن انشغاله بالحفلات وعلاقاته العاطفية، بدأ آلي يغرق في دائرة من السلوكيات التي أضرت بمسيرته أكثر مما أفادتها، وحاول عدة مدربين مساعدته على العودة إلى مستواه، لكن دون جدوى.

في عام 2022، انتقل آلي إلى إيفرتون، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه، ثم أُعير إلى نادي بشكتاش التركي، وهناك تم استبعاده لضعف أدائه.

واصل آلي إثارة الجدل بعدما انتشرت له صور في أوضاع غير لائقة، مثل تعاطي "غاز الضحك" وشرب الكحول، مما أثار جدلا كبيرا في مستقبله.

عاد اللاعب الإنجليزي إلى إيفرتون وهو مصاب، ولم يشارك في أي مباراة خلال الموسم الأخير، مما جعل مستقبله في كرة القدم مجهولا، وحينها صرح مدربه شون دايتش، بأن الأمر يعود إلى ديلي نفسه، وأنه قادر على العودة إذا التزم وغيّر نمط حياته.

اليوم، يبلغ اللاعب من العمر 29 عاما، ولا يزال أمامه الوقت للعودة إن أراد، فالموهبة لم تختفِ، لكن عليه أن يُثبت جديّته ويُعيد الالتزام إن أراد إنقاذ ما تبقى من مسيرته.