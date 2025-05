توقعات النجوم للفائز بنهائي دوري أبطال أوروبا بين سان جيرمان وإنتر

الشغل الشاغل لعالم كرة القدم الليلة هو من يتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان اللذين يتواجهان اليوم في النهائي الذي يحتضنه ملعب "آليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ.

فقد حاولت الحسابات الرسمية لدوري الأبطال الإجابة على سؤال طرحته على نجوم سابقين في عالم الساحرة المستديرة، الذين منح أغلبهم الفوز والأفضلية للفريق الباريسي على الإيطالي.

