توقعات النجوم للفائز بنهائي دوري أبطال أوروبا بين سان جيرمان وإنتر
31/5/2025-|آخر تحديث: 15:45 (توقيت مكة)
الشغل الشاغل لعالم كرة القدم الليلة هو من يتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان اللذين يتواجهان اليوم في النهائي الذي يحتضنه ملعب "آليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ.
فقد حاولت الحسابات الرسمية لدوري الأبطال الإجابة على سؤال طرحته على نجوم سابقين في عالم الساحرة المستديرة، الذين منح أغلبهم الفوز والأفضلية للفريق الباريسي على الإيطالي.
وتاليا عينة من توقعات النجوم السابقين:
- الإنجليزي جيمي كاراغر القائد السابق لليفربول: 2-1 لصالح إنتر ميلان.
- الإسباني إنييستا القائد السابق لبرشلونة: 2-1 لصالح سان جيرمان.
- الهولندي ويسلي شنايدر النجم السابق للإنتر: 2-1 لصالح إنتر ميلان.
- البرازيلي روبرتو كارلوس النجم السابق لريال مدريد: سان جيرمان يفوز بركلات الترجيح.
- الهولندي فان دير سار الحارس السابق لمانشستر يونايتد: 3-1 لصالح سان جيرمان.
- الألماني لوثار ماتيوس النجم السابق لبايرن ميونخ: 2-1 لصالح إنتر ميلان.
Who got it right? 🔮#UCLfestival | #UCLfinal
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2025
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي