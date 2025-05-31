الأسطورة هوليفيلد.. لياقة بدنية رهيبة في الـ62 من العمر

على الرغم من بلوغه الـ62 من العمر، إلا أن أسطورة الملاكمة إيفاندر هوليفيلد لا يزال يتمتع بجسم رياضي مذهل يعكس انضباطه وعدم توقفه عن ممارسة التمارين بعد اعتزله الفن النبيل قبل سنوات خلت.

ونشر الأميركي هوليفيلد صورة له عاري الصدر عبر حسابه على موقع إنستغرام، تظهر عضلاته القوية وبطنه المنحوت وعلق عليها: "صحيح أنني لم أعد أدخل الحلبة لكن لا يعني أنني أتوقف عن الاهتمام بنفسي.. لطالما كان الحفاظ على لياقتي البدنية جزءا من شخصيتي وهويتي".

وأوضح بطل العالم السابق في الوزن الثقيل "إن الحفاظ على اللياقة يبقي ذهني متيقظا، وجسدي قويا، وروحي متماسكة".

وحازت الصورة على اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا في تعليقاتهم بالأسطورة الحية، وكتب أحدهم: "دائما مستعد للقتال. عاداتك التدريبية ملهمة دائما". وكتب آخر: "إنه يبدو رائعا في أي عمر وقال ثالث: "العم مثل الآلة".

نظام هوليفيلد التدريبي

وليس من المستغرب أن يكون جسد هوليفيلد في حالة ممتازة لأن روتينه اليومي عندما كان في ذروته يشمل جلسة صباحية مدتها ساعتان لتقوية العضلات، تليها تدريبات الملاكمة في منتصف النهار ثم تمرينات اللياقة البدنية في وقت متأخر بعد الظهر.

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ويكرر هوليفيلد هذا النظام الشاق 6 أيام في الأسبوع وفي طريقه ليصبح بطلا بلا منازع في الوزن الثقيل والوزن المتوسط.

مسيرة متميزة

وخلال مسيرته المهنية المتميزة التي امتدت من عام 1984 إلى عام 2011، حقق الملاكم القوي الملقب بـ"ذا ريال ديل" تفوقا لا جدال فيه في فئة الوزن الثقيل، وقام بتوحيد جميع الأحزمة الرئيسية عام 1988 عندما تغلب على الكوبي كارلوس دي ليون، ثم فعل الشيء نفسه بعد عامين عندما هزم بستر دوغلاس في قاعة المؤتمرات في أتلانتيك سيتي.

وفي أول دفاع عن لقبه في الوزن الثقيل في أبريل/نيسان 1991، هزم هوليفيلد جورج فورمان في نزال كبير أُطلق عليه "معركة العصور". في ذلك الوقت، كان فورمان يبلغ من العمر 42 عاما، وكان ينافس من أجل ألقاب العالم للوزن الثقيل لأول مرة منذ عودته المعجزة إلى الحلبة في عام 1987 بعد فترة انقطاع دامت 10 سنوات.

وتنافس هوليفيلد مع عدد من أعظم الملاكمين على مر العصور مثل: لينوكس لويس وريديك بوي وجيمس توني ولاري هولمز، لكنه صنع التاريخ بمنافسته الشديدة مع مايك تايسون.

ونجح الملاكم القادم من ألاباما في التغلب على تايسون مرتين في عامي 1996 و1997.

واعتزل "ذا ريال ديل" الملاكمة الاحترافية عام 2011 بعد فوزه بالضربة القاضية على بريان نيلسن وهو في سن 48 عاما، محققا رقما قياسيا مذهلا بلغ 44 فوزا و10 هزائم في 57 نزالا.