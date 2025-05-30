التشكيلات المثالية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

اختارت شركة أوبتا المتخصصة في البيانات الرياضية 11 لاعبا في كل دوري من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يمثلون أفضل اللاعبين في مراكزهم خلال موسم 2024-2025.

ووفقا لبيانات أوبتا تم اختيار هذه الفرق بناء على الأداء الفردي للاعبين طوال الموسم.

وكان كل لاعب من اللاعبين المدرجين هو الأفضل في مركزه خلال الموسم الحالي بالدوري المحلي لفريقه.

أفضل تشكيلة في الدوري الإسباني 2024-2025:

حراسة المرمى: خوان غارسيا (إسبانيول).

خوان غارسيا (إسبانيول). قلب الدفاع: داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، إينيغو مارتينيز (برشلونة).

داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، إينيغو مارتينيز (برشلونة). الظهير الأيمن: جول كوندي (برشلونة).

جول كوندي (برشلونة). الظهير الأيسر: أوسكار مينغويزا (سيلتا فيغو).

أوسكار مينغويزا (سيلتا فيغو). خط الوسط: بيدري (برشلونة)، أليكس باينا (فياريال)، إيسكو (ريال بيتيس).

بيدري (برشلونة)، أليكس باينا (فياريال)، إيسكو (ريال بيتيس). خط الهجوم: لامين جمال (برشلونة)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، رافينيا (برشلونة).

التشكيلة المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025:

حراسة المرمى: ماتز سيلس (نوتنغهام فورست).

ماتز سيلس (نوتنغهام فورست). قلب الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ويليام ساليبا (أرسنال).

فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ويليام ساليبا (أرسنال). الظهير الأيمن: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول).

ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول). الظهير الأيسر: جوسكو غفارديول (مانشستر سيتي).

جوسكو غفارديول (مانشستر سيتي). خط الوسط: رايان غرافنبرغ (ليفربول)، ديكلان رايس (أرسنال).

رايان غرافنبرغ (ليفربول)، ديكلان رايس (أرسنال). خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)، رايان مبيومو (برينتفورد)، ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون).

أفضل تشكيلة في الدوري الألماني لموسم 2024-2025:

حراسة المرمى: نيكولا فاسيلج (سانت بولي).

نيكولا فاسيلج (سانت بولي). قلب الدفاع: جوناثان تاه (بايرن ميوخ)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ).

جوناثان تاه (بايرن ميوخ)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ). الظهير الأيمن: ميتشل فايزر (فيردر بريمن).

ميتشل فايزر (فيردر بريمن). الظهير الأيسر: ماكسيميليان ميتلشتات (هرتا برلين).

ماكسيميليان ميتلشتات (هرتا برلين). خط الوسط: فينتشنزو غريفو (فرايبورغ)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، مايكل أوليس وجوشوا كيميش (بايرن ميونخ).

فينتشنزو غريفو (فرايبورغ)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، مايكل أوليس وجوشوا كيميش (بايرن ميونخ). خط الهجوم: هاري كين (بايرن ميونخ)، سيرهو جيراسي (دورتموند).

أفضل تشكيلة في الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025:

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش (ستراسبورغ).

جورجي بيتروفيتش (ستراسبورغ). قلب الدفاع: ماركينيوس، يليان باتشو (سان جيرمان).

ماركينيوس، يليان باتشو (سان جيرمان). الظهير الأيمن: أشرف حكيمي (سان جيرمان).

أشرف حكيمي (سان جيرمان). الظهير الأيسر: نونو مينديز (سان جيرمان).

نونو مينديز (سان جيرمان). خط الوسط: أندري سانتوس (ستراسبورغ)، إميل هويبيرغ (مارسيليا)، ريان شرقي (ليون).

أندري سانتوس (ستراسبورغ)، إميل هويبيرغ (مارسيليا)، ريان شرقي (ليون). خط الهجوم: عثمان دمبيلي، برادلي باركولا (سان جيرمان)، ماسون غرينوود (مارسيليا).

التشكيلة المثالية للدوري الإيطالي لموسم 2024-2025:

حراسة المرمى: مايل سفيلار (روما).

مايل سفيلار (روما). خط الدفاع: أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، أمير رحماني (نابولي)، إيفان نديكا (روما).

أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، أمير رحماني (نابولي)، إيفان نديكا (روما). خط الوسط: ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، تيجاني رايندرز (ميلان)، سكوت مكتوميناي (نابولي)، إدرسون (أتلانتا).

ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، تيجاني رايندرز (ميلان)، سكوت مكتوميناي (نابولي)، إدرسون (أتلانتا). خط الهجوم: ماركوس تورام (إنتر ميلان)، ماتيو ريتيغي (أتلانتا)، مويس كين (فيورنتينا).