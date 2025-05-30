طالبت به إيمان خليف.. الاتحاد العالمي للملاكمة يفرض اختبارا لتحديد نوع الجنس

أعلن الاتحاد العالمي للملاكمة -اليوم الجمعة- أنه سيفرض اختبارا إلزاميا لتحديد نوع الجنس على جميع الملاكمين المشاركين في مسابقاته، مؤكدا أن الملاكِمة الجزائرية إيمان خليف بطلة وزن الوسط في أولمبياد باريس لن يُسمح لها بالمشاركة حتى تخضع للاختبار.

وقال الاتحاد، الذي سيدير منافسات الملاكمة في أولمبياد 2028 بعد حصوله على اعتراف مؤقت من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، إنه يهدف إلى توفير تكافؤ الفرص التنافسية للرجال والنساء.

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هل الاتحاد العالمي للملاكمة يستهدف خليف؟

وتأتي السياسة الجديدة بعد أقل من عام واحد من تتويج كل من خليف والتايوانية لين يو-تينغ بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس، وسط خلاف حول الأهلية الجنسية.

وقال الاتحاد "خليف ربما لا تشارك في فئة السيدات في أي بطولة تابعة للاتحاد حتى تخضع لاختبار نوع الجنس، وفقا لقواعد وإجراءات الاختبارات لدى الاتحاد العالمي".

وقال أيضا إنه خاطب الاتحاد الجزائري للملاكمة لإبلاغه بأن خليف لن يُسمح لها بالمشاركة في بطولة كأس أيندهوفن المقررة بين الخامس والعاشر من يونيو/حزيران المقبل حتى تخضع للاختبار.

ولم يتسن الوصول إلى الملاكِمة الجزائرية للحصول على تعليق، ولم يستجب الاتحاد الجزائري للملاكمة على الفور عندما اتصلت به رويترز.

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وانضم الاتحاد الجزائري إلى الاتحاد العالمي في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو واحد من أكثر من 100 اتحاد وطني انضم إلى الاتحاد العالمي منذ تأسيسه عام 2023.

وفي حين أن تعديلات قواعد المنافسة تتم عادة خلال الجمعية العمومية للاتحاد العالمي، فإن السياسة الجديدة تم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الذي يملك سلطة إجراء تعديلات فورية في حالة "الظروف الخاصة أو الطارئة".

قواعد الأهلية الجديدة

قال الاتحاد العالمي "قواعد الأهلية الجديدة هذه تم تطويرها بهدف واضح وهو حماية الرياضيين في الرياضات القتالية، خاصة في ضوء المخاطر الجسدية المرتبطة بالملاكمة الأولمبية".

وأوضح أن جميع الرياضيين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما سيتعين عليهم الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) الذي يمكن إجراؤه من خلال مسحة الأنف أو الفم أو اللعاب أو الدم.

وأضاف "اختبار تفاعل البوليميراز تقنية مخبرية تستخدم للكشف عن مادة وراثية محددة، وفي هذه الحالة سيكون للتعرف على جين (إس آر واي) الذي يكشف عن الكروموسوم واي، وهو مؤشر على نوع الجنس البيولوجي".

وأوضح أن الرياضيين الذين وُلدوا ذكورا، وهو ما يوضحه وجود الكروموسوم واي، أو من لديهم تباين في التطور الجنسي يتمثل في ظهور خصائص ذكورية، سيكونون مؤهلين للمنافسة ضمن فئة الذكور.

أما من وُلدن إناثا، أو لديهن تباين في التطور الجنسي مع عدم ظهور خصائص ذكورية، سيسمح لهن بالمنافسة في فئة الإناث.

وفي فبراير/شباط الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمنع المتحولات جنسيا من المشاركة في منافسات السيدات.

وفي مارس/آذار، قالت خليف إنها عازمة على الدفاع عن لقبها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 مضيفة أنها لن تستسلم للرئيس الأميركي لأنها ليست متحولة جنسيا.

وقد استبعد الاتحاد الدولي للملاكمة خليف من المشاركة في بطولة العالم 2023، مرجعا السبب في ذلك إلى عدم أهليتها الجنسية وذلك بعد خضوعها لاختبار.

لكن الاتحاد الدولي للملاكمة خسر الاعتراف الأولمبي به بسبب قضايا حوكمة، وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية لخليف بالمنافسة في باريس، ودافعت بقوة عن موقفها بعد انتقادات شديدة.