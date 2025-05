هل يصبح سان جيرمان تاسع فريق أوروبي يحقق الثلاثية؟

يقف باريس سان جيرمان الفرنسي على مفترق طرق من أجل دخول تاريخ كرة القدم الأوروبية من الباب الواسع، قبل ساعات من مباراته المرتقبة ضد إنتر ميلان الإيطالي.

ويصطدم العملاق الباريسي بـ"النيراتزوري" السبت المقبل على ملعب أليانز آرينا معقل بايرن ميونخ، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ويحلم سان جيرمان برفع الكأس "ذات الأذنين" للمرة الأولى في تاريخه، ليضمها إلى الثنائية المحلية (الدوري والكأس الفرنسيين 2024-2025) في سعيه الحثيث لتحقيق الثلاثية التاريخية.

ويدخل فريق المدرب لويس إنريكي نهائي أقوى بطولة أوروبية على الإطلاق وهو في قمة تألقه واستقراره على الصعيدين الفني والإداري، وإذا تمكّن من الفوز على الإنتر فإنه سيصبح تاسع فريق في أوروبا يظفر بالثلاثية التاريخية في القارة العجوز.

كما سيُصبح سان جيرمان أول نادٍ فرنسي يحصد الثلاثية التاريخية، والثاني الذي يظفر بلقب البطولة الأوروبية العريقة بعد مارسيليا الذي رفع الكأس موسم 1992-1993.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أنه ومنذ إنشاء بطولة دوري الأبطال موسم 1955-1956، تم تحقيق 10 ثلاثيات تاريخية، أكثر من نصفها جاء بعد بداية الألفية الحالية.

The 10 Trebles in men's European football history:

وعرف تاريخ كرة القدم الأوروبية تحقيق 4 ثلاثيات تاريخية في السنوات الـ45، الأولى لتأسيس دوري الأبطال (حتى عام 2000)، أُضيف إليها 6 أخرى مع بداية القرن الـ21، من بينها 3 تحققت في فترة 5 سنوات فقط بين موسمي 2008-2009 و2012-2013.

ويُعد مانشستر سيتي الإنجليزي آخر فريق انضم إلى هذه القائمة، وذلك في موسم 2022-2023، علما بأن هناك فريقين حققا هذا الإنجاز مرتين وهما برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، في حين استعصى على ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري الأبطال (15) ووصيفه ميلان (7).

MANCHESTER CITY HAVE DONE IT! 👏

They become just the first English club to win the treble since Sir Alex Ferguson's Manchester United in 1999 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/l2qHNr3p2E

— ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2023