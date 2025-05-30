موعد مباراة سان جيرمان ضد إنتر ميلان بنهائي أبطال أوروبا 2025 والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2025 والقنوات الناقلة.

يتنافس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي مع إنتر بطل أوروبا 3 مرات في نهائي يُعد من أكبر المباريات على مستوى الأندية.

تقام مباراة سان جيرمان وإنتر ميلان غدا السبت الموافق 31 مايو/أيار الجاري على ملعب أليانز أرينا بميونخ في ألمانيا، وتبدأ الساعة العاشرة مساء (22:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة سان جيرمان ضد إنتر ميلان في النهائي:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة المباراة من التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

ويسعى فريق سيموني إنزاغي إلى تجاوز خط النهاية أخيرا بعد أن حرمه مانشستر سيتي من الفوز 1-0 قبل عامين، بينما فشل باريس سان جيرمان أيضا في الفوز بالبطولة الكبرى في عام 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونخ 1-0.

ويحلم الفريق الباريسي -الذي يخوض المباراة النهائية الثانية له في 5 سنوات- للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه. ويتمتع مدربه لويس إنريكي بخبرة واسعة في هذه البطولة، حيث قاد برشلونة للفوز باللقب نفسه قبل عقد من الزمن.

طريق باريس سان جيرمان إلى النهائي

في نظام دوري أبطال أوروبا الجديد، كان على باريس سان جيرمان خوض 16 مباراة -أكثر بمباراتين من منافسه إنتر ميلان- للوصول إلى النهائي في بافاريا.

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وخاض سان جيرمان 8 مباريات في مرحلة الدوري، لكن 3 هزائم تركته في المركز الـ15، مما أجبره على خوض مباراة فاصلة للوصول إلى مرحلة خروج المغلوب.

وتغلب على فريق بريست الفرنسي بنتيجة 10-0 في مجموع المباراتين بالملحق، ثم هزم 4 فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز في طريقه إلى النهائي، بما في ذلك بطل أوروبا 2023 مانشستر سيتي، وبطل إنجلترا المتوج حديثا ليفربول.

وفي نصف النهائي، حسم الفريق مواجهته الصعبة أمام أرسنال بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، بعد أن منحه نجمه عثمان ديمبيلي فوزا حاسما خارج أرضه على ملعب الإمارات قبل أن يحسم باريس سان جيرمان المواجهة في ملعب بارك دي برانس.

طريق الإنتر إلى النهائي

كان الطريق إلى ميونخ أكثر سهولة بالنسبة لإنتر، بفضل مرحلة الدوري المتميزة التي أنهاها في المركز الرابع ولم يستقبل سوى هدف واحد في 8 مباريات.

وجنب إنهاء الموسم بين الثمانية الأوائل الفريق الإيطالي التصفيات، وتأهل مباشرة إلى دور الـ16، حيث أطاح بفينورد الهولندي.

وفي ربع النهائي فاز إنتر خارج أرضه على بايرن ميونخ 2-1 ثم تعادل في سان سيرو 2-2 ليضمن العبور إلى نصف النهائي.

حقق إنتر ميلان الفوز في معركة كلاسيكية ضد برشلونة في الدور قبل النهائي، تعادل ذهابا 3-3 وفاز إيابا 4-3 بعد الوقت الإضافي، ليبلغ النهائي.