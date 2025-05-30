مستقبل مجهول لنيمار مع سانتوس وتصريحات والده تثير الجدل

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس الشكوك حول مستقبله مع الفريق، مؤكدا أن القرار المتعلق بذلك سيتخذه قبل منتصف الشهر القادم.

وشارك نيمار (33 عاما) أساسيا مع سانتوس في المباراة الودية التي خاضها الفريق البرازيلي ضد لايبزيغ الألماني ولم يبرز فيها بشكل لافت، وفق ما أكدت صحيفة "آس" الإسبانية.

Sim, você está assistindo Santos de Neymar x Leipzig de Xavi Simons no sportv🆚🥰 pic.twitter.com/DnQ8Fz0pVx — ge (@geglobo) May 28, 2025

وأجاب نيمار عن سؤال حول عقده الذي ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران المقبل بالقول "لا أعلم بعد. سأغلق باب الأسئلة حتى تنتهي مباراة الـ12 من يونيو/حزيران، لن أجيب على أي سؤال يتعلق بهذا الموضوع بعد الآن".

وأضاف خلال مقابلة أجراها بين شوطي المباراة "قلت بالفعل إنني لا أعرف وإنني ما زلت أفكر. لا فائدة من سؤالي مجددا خلال 3 أيام لأن الإجابة ستكون نفسها. سأتخذ قراري فقط بعد 12 يونيو" (حزيران المقبل).

في الأثناء شكّك والد نيمار، المسؤول أيضا عن إدارة أعماله، في قدرة سانتوس على الاحتفاظ باللاعب بعد انتهاء العقد الحالي.

وقال في تصريحات أبرزتها شبكة "غلوبو" البرازيلية "نحن سعداء للغاية بعودتنا للنادي الذي يعد جزءا من عائلتنا، النادي الذي انطلق منه ابني في عالم كرة القدم. لم نقرر أي شيء بعد لأن عقد نيمار ينتهي ولم يتم الحديث عن التجديد حتى الآن لأن ذلك يعتمد على عدة عوامل".

وأضاف "أولا علينا إنهاء العقد الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران وعندها سيعلم الجميع إن كنا سنستمر أم لا، نحن سعداء بما يحدث معه الآن، لقد تعافى وشارك في 45 دقيقة وعاد لمساعدة سانتوس داخل وخارج الملعب".

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وأتم "هل سانتوس يريد التجديد؟ إذا قلت إن المخاطر كلها تقع علينا وإن العقد ينتهي في 30 يونيو/حزيران فإن النادي يملك الحرية الكاملة في قبول نيمار أو رفضه. السؤال الحقيقي هو هل يملك سانتوس القدرة المالية على الاحتفاظ به؟".

وبعد تعافي نيمار من الإصابة الأخيرة ظهر اللاعب مع سانتوس في مباراتين رسميتين، في الأولى ودّع فريقه كأس البرازيل بعد الخسارة من فريق "سي بي آر" بركلات الترجيح 4-5 (بعد التعادل 1-1)، وبعدها بأيام تمكن سانتوس من تحقيق الفوز على فيتوريا ضمن الدوري البرازيلي بنتيجة 1-0.

ولا يتبقى لنيمار سوى مباراتين مع سانتوس قبل التوقف الإجباري للدوري البرازيلي بسبب إقامة منافسات كأس العالم للأندية.

ويلعب سانتوس ضد بوتافوغو وفورتاليزا يومي الأول و11 يونيو/حزيران 2025 على التوالي، ومن المقرر بعدها أن يكشف نيمار عن خطوته المقبلة خاصة في ظل انتهاء عقده في اليوم الأخير من الشهر القادم.