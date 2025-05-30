كأس العالم تحت 20 عاما: قرعة صعبة للمغرب ومتوازنة لمصر والسعودية

سيلعب المغرب في مجموعة نارية بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقررة في تشيلي في وقت لاحق من العام الجاري، بينما أوقعت القرعة التي سحبت في وقت مبكر من صباح -الجمعة- السعودية ومصر في مجموعتين متوازنتين.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثالثة مع البرازيل والمكسيك وإسبانيا، بينما تلعب مصر في المجموعة الأولى مع تشيلي صاحبة الضيافة ونيوزيلندا واليابان.

وستقابل السعودية ممثلة العرب الثالثة في البطولة كولومبيا ونيجيريا والنرويج في المجموعة السادسة.

وستقام النهائيات في تشيلي من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر تشرين/الأول بمشاركة 24 منتخبا.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الست إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور 16.

وتأهل منتخب السعودية إلى كأس العالم للشباب بعد بلوغه نصف نهائي كأس آسيا التي استضافتها الصين في فبراير شباط الماضي.

بينما خسر المنتخب المغربي أخيرا نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما التي أقيمت في مصر أمام نظيره الجنوب أفريقي.

وتأهل منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه إلى كأس العالم بعد الصعود إلى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية إذ أنهى البطولة في المركز الرابع، بينما احتلت نيجيريا المركز الثالث.

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وتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى النهائيات في تشيلي.

وإليكم نتيجة القرعة: