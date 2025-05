أقوى 10 فرق هجومية في الدوريات الخمسة الكبرى.. برشلونة يتصدر

قدّم برشلونة -تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك- أداء هجوميا لافتا خلال الموسم الكروي المنتهي 2024-2025، انهالت عليه بسببه الكثير من عبارات المديح والإطراء.

وترافقت القوة الهجومية لبرشلونة هذا الموسم مع الفوز بثلاثة ألقاب محلية هي: الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، في حين كان قريبا للغاية من بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، لولا بعض التفاصيل البسيطة التي انحازت في النهاية لفريق إنتر ميلان.

وعند التركيز أكثر على بطولة الدوري المحلي، تشير الأرقام إلى أن برشلونة سجل 102 هدف في الليغا، ليصبح الفريق الأقوى هجوما بين نظرائه في الدوريات الخمسة الكبرى.

وتفوّق برشلونة على أرقام نظيره بايرن ميونخ -بطل الدوري الألماني- الذي سجل لاعبوه 99 هدفا، وعلى باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي الذي هزّ الشباك 92 مرة في البطولة المحلية، بينما أحرز ليفربول بطل الدوري الإنجليزي 86 هدفا.

اللافت في الأمر أن نابولي -بطل الدوري الإيطالي- لم يتواجد ضمن الأندية العشرة الأوائل الأقوى هجوما، إذ سجّل 59 هدفا فقط في 38 بواقع 1.55 هدف في المباراة الواحدة، لينوب عنه مواطناه إنتر ميلان وأتلانتا في هذه القائمة.

