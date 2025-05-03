تشافي المدرب السابق لبرشلونة تحت رادار الهلال السعودي

ذكرت تقارير صحفية -السبت- أن تشافي هرنانديز المدرب السابق لفريق برشلونة بات ضمن أبرز المرشحين لتولي تدريب الهلال السعودي في الموسم المقبل خلفا للبرتغالي خورخي جيسوس.

وأعلن نادي الهلال، في الساعات الماضية، إقالة مدربه جيسوس بشكل رسمي بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد أهلي جدة.

وتم تعيين الشلهوب اللاعب السابق للنادي مدربا مؤقتا إلى حين التوصل لاتفاق مع مدرب جديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تشافي تلقى عدة عروض من عديد الأندية من بينها الهلال السعودي لكنه لم يستقر بعد على مشروع مقنع.

وأضافت مصادر مقربة من محيط تشافي أن وكلاء أعماله فرناندو سولاناس وأرتورو كناليس تلقيا عروضا كثيرة من أندية تنشط في بطولات مختلفة في السعودية، وقطر، وأوروبا مشاركة في دوري الأبطال، إضافة إلى عروض أخرى من منتخبات وطنية.

وتابعت أن تشافي لم يقتنع بأي مشروع رياضي للإشراف عليه الموسم المقبل ولا يزال يدرس مختلف العروض بعناية واهتمام.

ويأتي عرض الهلال ليرفع أسهم المدرب الإسباني في سوق انتقالات المدربين الصيف المقبل، خاصة أنه تزامن مع إعلان مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا التوقف عن التدريب لمدة سنة على الأقل.

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وارتبط اسم تشافي مؤخرا بأندية مختلفة مثل أياكس أمستردام، وميلان، ويوفنتوس، ومانشستر يوناتيد وبايرن ليفركوزن.

وخاض تشافي تجربة تدريبية ناجحة مع برشلونة بين عامي 2021 و2024، توج خلالها بلقب الدوري الإسباني موسم 2022-2023 وكأس السوبر الإسباني، كما سبق له التتويج بالدوري والكأس مع السد القطري.