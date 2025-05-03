موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد ضيفه سيلتا فيغو في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة للمواجهة.

وتقام المباراة غدا الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل "الملكي".

وتنطلق المباراة الساعة الثالثة مساء (15:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

ويدير المباراة الحكم خيسوس خيل مانزانو.

القنوات الناقلة للبث المباشر والحي لمواجهة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الليغا:

beIN Sports HD 3 (تعليق خليل البلوشي)

TV 2 Sport Dan

TV4 Sport Sweden

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويحتل ريال مدريد -الذي يعاني من مشاكل دفاعية متراكمة- المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا متأخرا بفارق 4 نقاط عن برشلونة الذي يستضيف -الليلة- بلد الوليد الذي هبط إلى الدرجة الثانية.

والتقى الريال وفيغو 84 مرة سابقة كانت الغلبة الساحقة فيها لصالح الميرينغي بواقع:

53 فوزا للريال

18 فوزا لفيغو

13 مرة تعادل بين الفريقين

ولم يعد لدى ريال مدريد ما يلعب من أجله سوى لقب الدوري بعد خسارته أمام برشلونة في نهائي كأس الملك وخروجه من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد أرسنال.

ودق مستوى الفريق في الآونة الأخيرة جرس الإنذار في برنابيو، وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المدرب كارلو أنشيلوتي في طريقه للرحيل عن النادي في نهاية الموسم مع سعي منتخب البرازيل على الحصول على خدماته.

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ويتعين على ريال مدريد إيجاد طريقة لتقليص الفارق أو المخاطرة بإهداء برشلونة لقب الدوري الإسباني عندما يتواجهان في 11 مايو/أيار الجاري.

وتواجه العملاقان 3 مرات هذا الموسم في المسابقات المحلية وتفوق برشلونة في كل مرة مسجلا 12 هدفا.