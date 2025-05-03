منبوذ برشلونة أساسيا ضد بلد الوليد في الليغا

يتوجه نادي برشلونة إلى بلد الوليد لخوض مباراة قد تفتقر إلى بريق المباريات القادمة، لكنها تبقى حاسمة في سعي النادي نحو لقب الدوري الإسباني.

وبدا العديد من لاعبي برشلونة منهكين تماما في بعد المباراة ضد إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيحرص هانسي فليك على منحهم أكبر قدر ممكن من الراحة مع ضمان عدم التنازل عن نتيجة مباراة بلد الوليد.

وبعد هبوط بلد الوليد، وليس لديه الكثير ليقدمه نظريا، فمن المتوقع أن تكون هذه مباراة مريحة وسهلة على الورق لبرشلونة، ولهذا يخطط فليك لإراحة اللاعبين الأساسيين والدفع بالاحتياط أو الذين لم يحظوا بفرصة المشاركة في المباريات الحاسمة.

التشكيلة المتوقعة

وبحسب الصحفي توني خوانمارتي من صحيفة "سبورت"، من المتوقع أن يبدأ كل من الحارس مارك أندريه تير شتيغن، وأنسو فاتي، وهيكتور فورت، وجيرارد مارتن، وأندرياس كريستنسن، وغافي أساسيين.

وبدأ أنسو فاتي وهيكتور فورت معا على الجهة اليسرى ضد مايوركا، وأظهرا انسجاما رائعا، ولكن في مباراة بلد الوليد، قد يختار فليك إشراك فورت في مركزه الأيمن الطبيعي ووضع مارتن على اليسار.

كما يُحتمل أن يكون فيرمين لوبيز وباو فيكتور من الأسماء الأخرى المرشحة للمشاركة.

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ومن المتوقع أن يبدأ غافي في مركز الارتكاز المزدوج إلى جانب فرينكي دي يونغ أو بيدري، حيث يلعب فيرمين كلاعب خط وسط مهاجم، مما قد يسمح لداني أولمو بالحصول على قسط من الراحة.

من المرجح أن يقوم فليك بإراحة لاعبين مثل بيدري، ولامين جمال، وإينيغو مارتينيز، ورافينيا، وباو كوبارسي استعدادا لمواجهة إنتر في إياب نصف نهائي أبطال أوروبا. ما لم يتطلب الشوط الثاني مشاركتهم في المباراة.