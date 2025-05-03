ناد يمنع مشجعيه من تناول بذور عباد الشمس في المدرجات

أصدر نادي إلتشي المنافس في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا قرارا صارما يقضي بحرمان جماهيره من تناول طعامهم المفضل في ما تبقى من مباريات للفريق على أرضه هذا الموسم.

واعتادت جماهير إلتشي تناول بذور دوار الشمس بكميات كبيرة خلال مباريات الفريق البيتية على ملعب مانويل فاليرو وإلقاء القشور على الأرض، الأمر الذي تسبّب بأضرار كثيرة للملعب أبرزها أنه أصبح مملوءا بالفئران والقوارض.

El problema de las palomas y ratas en los estadios: el Elche prohíbe comer pipas en el Martínez Valero https://t.co/1QsSJxYcnK — ABC Deportes (@abc_deportes) May 1, 2025

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وأصدر النادي بيانا على موقعه الإلكتروني الرسمي أعرب فيه عن امتنانه لتفهم الجماهير لهذا القرار الذي يأتي في إطار "الحفاظ على بيئة لائقة للاستمتاع بكرة القدم بأمان وراحة".

وجاء في البيان "قرر نادي إلتشي حظر بيع وتناول بذور دوار الشمس في كافة أرجاء ملعب مانويل مارتينيز فاليرو (يتسع لـ34 ألف مشجع) بدءا من المباراة البيتية المقبلة ضد ليفانتي. يأتي ذلك استجابة للحاجة الملحة لحماية مرافق الملعب وضمان النظافة، وتعزيز التزام النادي بالاستدامة واحترام البيئة".

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وأضاف "لا يُعد ملعب مارتينيز فاليرو مجرد مكان للعب كرة القدم بل هو رمز مشترك لآلاف المشجعين، ومع ذلك فإن الاستهلاك الكبير لبذور دوار الشمس خلال المباريات تسبب في السنوات الماضية في مشكلات هيكلية".

🛑 El Elche prohíbe comer pipas en su estadio por el problema que supone: "Atraen plagas de ratas y palomas". El club ha emitido un comunicado informando de la decisión a sus aficionados. pic.twitter.com/9GgA84kRqp — Tendencias de España 🇪🇸 (@viralenspain) May 1, 2025

وأوضح البيان هذه المشكلات وهي كالتالي:

انسداد المصارف والأنابيب نتيجة قشور البذور.

تضرر المقاعد وتأثر الطلاء والتشطيبات في العديد من الأسطح.

الارتفاع الكبير في تكاليف التنظيف والصيانة.

جذب الحشرات والآفات مثل الفئران والحمام.

تعريض نظافة المدرجات للخطر.

وتابع البيان "رغم الجهود المستمرة التي تبذلها فرق النظافة بالنادي، فإنها لا يمكنها إزالة كل هذه القشور بالكامل بعد كل مباراة، والتي تُسهم في تآكل الخرسانة الأرضية وتتراكم في أماكن يصعب الوصول إليها".

وزاد "هذا القرار لا يهدف إلى معاقبة الجماهير بل إلى الحفاظ على هذا الفضاء المشترك في أفضل صورة ممكنة".

وختم البيان "في ظل المشروع الذي ننفذه لتحسين الملعب بشكل شامل، يدعو نادي إلتشي إلى تحمّل المسؤولية الجماعية من أجل الحفاظ على ملعب مارتينيز فاليرو كنموذج للتحضر والاحترام والنظافة، والفخر بالهوية الخضراء البيضاء (لون القميص)".

ويتصدر إلتشي ترتيب دوري الدرجة الثانية في إسبانيا برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن ليفانتي وراسينغ سانتاندير صاحبي المركزين الثاني والثالث، وذلك قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

وإذا أنهى إلتشي الموسم في المركز الأول أو الثاني فإنه سيعود إلى الدوري الإسباني "الليغا" بعد موسمين قضاهما في الدرجة الثانية.

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أما إذا تراجع إلى المركز الثالث فسيتعين على لاعبيه خوض مباريات تُعرف باسم "الملحق" أو "البلاي أوف" التي تُجرى بين الفرق صاحبة المراكز من الثالث إلى السادس، من أجل المنافسة على البطاقة الثالثة التي تصعد بصاحبها إلى الليغا.