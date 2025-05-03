موعد مباراة تشلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ليفربول ضد تشلسي في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والقنوات الناقلة للبث المباشر للمباراة.

تقام المباراة اليوم الأحد الرابع من مايو/أيار الجاري على ملعب ستامفورد بريدج معقل "البلوز"، ويديرها الحكم الإنجليزي سيمون هوبر، وتبدأ الساعة السادسة والنصف مساء 18:30 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

وفاز ليفربول في مباراة الذهاب 2-1 في إطار المرحلة الثامنة من الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشلسي في الدوري الإنجليزي

beIN Sports HD 1 (تعليق أحمد البلوشي)

beIN Sports HD 1 English

Diema Sport 2 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتفوق ليفربول في عدد مرات الفوز في المواجهات السابقة برصيد 34 فوزا، مقابل 33 لتشلسي بينما انتهت 25 مباراة بالتعادل.

ويخوض تشلسي أصعب الاختبارات أمام ليفربول البطل على ملعب ستامفورد بريدج.

ويُدرك الـ"بلوز" صعوبة المهمة أمام "الريدز" المتوهّج والفائز في مبارياته الثلاث الأخيرة لحسم اللقب باكرا، وضرب توتنهام في المباراة الماضية بخماسية.

ولم يفز تشلسي على ليفربول منذ 2021، كما لم يفعلها على أرضه منذ 2020.

ويواجه تشلسي مهمة إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى للتأهل لدوري أبطال أوروبا، وحصل صاحب المركز الخامس على فرصة ثمينة عندما خسر نوتنغهام فورست -الذي يليه في الترتيب ويتساوى معه في الرصيد ولكل منهما 60 نقطة- أمام برنتفورد الخميس الماضي.