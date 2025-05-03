موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، والقنوات الناقلة للمواجهة.

وتقام المباراة غدا الأحد الموافق 4 مايو/أيار الجاري على ملعب "الدفاع الجوي" في القاهرة.

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وتنطلق المباراة عند الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة والسابعة مساء (19:00) بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة للبث المباشر والحي لمواجهة المغرب ونيجيريا:

الرياضية المغربية الأرضية

beIN Sports HD 6

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ونجا منتخب المغرب من مفاجآت نظيره الكيني، واقتنص فوزا مثيرا عليه 3-2 الخميس الماضي، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثانية.

وبتلك النتيجة، حصل منتخب المغرب على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب نيجيريا الذي حقق فوزا ثمينا بهدف نظيف على المنتخب التونسي الذي بقي بلا رصيد في ذيل الترتيب، بفارق الأهداف خلف منتخب كينيا صاحب المركز الثالث.

يشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات الـ13 المشاركة في البطولة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم في تشيلي، على 3 مجموعات، بواقع 5 منتخبات في المجموعة الأولى و4 منتخبات في المجموعتين الثانية والثالثة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لدور الثمانية، أول الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حاصلين على المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

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علما بأن المنتخبات المتأهلة لنصف النهائي في المسابقة القارية ستمثل القارة الأفريقية في المونديال.