مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا

سجل البلجيكي كيفن دي بروين هدفا ليقود فريقه مانشستر سيتي إلى فوز صعب على ضيفه ولفرهامبتون 1-0 في افتتاح المرحلة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة.

وحقق دي بروين إنجازا تاريخيا بعدما أصبح أول لاعب بعد ليونيل ميسي يصل إلى 250 مساهمة في الأهداف تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.

والهدف هو السادس لدي بروين الذي سيترك فريقه في نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة مظفرة في صفوفه.

وبفوزه الخامس على التوالي في مختلف المسابقات صعد السيتي إلى المركز الثالث مؤقتا في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، واتخذ خطوة كبيرة نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويبتعد السيتي بفارق نقطتين عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع، والذي يلعب مع برايتون غدا الأحد، وسيمكّنه الفوز من استعادة المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 41 نقطة في المركز الثالث عشر.

وضمنت إنجلترا مشاركة 5 فرق في دوري الأبطال الموسم المقبل بسبب نتائج فرقها هذا الموسم في المسابقات الأوروبية، وقد يرتفع العدد إلى 6 فرق حال تتويج مانشستر يونايتد أو توتنهام بطلا للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

مانشستر سيتي يتقدم بالنتيجة عن طريق كيفن دي بروين #الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/DnMCtl7Oja — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 2, 2025