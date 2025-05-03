غموض حول مشاركة مارتينيز في لقاء إنتر ميلان وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

يحوم الشك حول مشاركة الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في صفوف فريقه إنتر الإيطالي خلال مواجهة برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء المقبل بعد إصابته بتمدد عضلي.

وتعرض مارتينيز للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الذهاب الأربعاء الماضي التي انتهت بالتعادل 3-3 ليتم استبداله في مطلع الشوط الثاني.

وكشف نادي إنتر -أمس الجمعة- عن إصابة المهاجم الأرجنتيني بتمدد عضلي من دون أن يحدد فترة غياب الأرجنتيني الدولي عن الملاعب.

وأشارت تقارير في الصحف الإيطالية بأن مارتينيز سيغيب لمدة أسبوع عن الملاعب ما يعني غيابه عن مباراة فريقه ضد فيرونا في الدوري الإيطالي اليوم السبت وربما ضد برشلونة الثلاثاء في دوري الأبطال.

ويعد مارتينيز أفضل هداف في صفوف إنتر هذا الموسم بتسجيله 21 هدفا في مختلف المسابقات بينها 8 في دوري الأبطال.

وقال سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان "لاوتارو لديه مشكلة بسيطة. لعب ثماني مباريات متتالية- لم يكن لدى ماركوس تورام، وكنا نلعب الكثير من المباريات المهمة".

وأضاف "اضطر قائدنا إلى رفع الراية البيضاء، ونأمل ألا نفتقده في مباراة الإياب، لكن لدي بعض الشكوك".

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وحل المهاجم الإيراني مهدي طارمي محل مارتينز أمام برشلونة وعلى الأرجح سيلعب أيضا بدلا منه أمام فيرونا إذا استبعد قائد إنتر.

وأوضح إنزاغي "طارمي كان عائدا من الإصابة ويستحق الإشادة لأنه شارك في مباراة صعبة".

وتزداد المشاكل على إنتر ميلان، الذي خسر آخر 3 مباريات بالدوري، بما في ذلك الخسارة أمام ميلان في كأس إيطاليا وهي الخسارة التي أنهت أحلام الفريق في حصد الثلاثية.