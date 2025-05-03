عاجل | الأهلي السعودي يحرز لقب أبطال آسيا للمرة الأولى

توج الأهلي السعودي بطلا لآسيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق فوزا مستحقا وتغلب 2-0 على كاواساكي فرونتال الياباني -اليوم السبت- في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وحسم الأهلي، الذي يدربه الألماني ماتياس يايسله، المباراة واللقب عبر هدفين في الشوط الأول سجلهما ويندرسون غالينو وفرانك كيسييه في الدقيقتين 35 و42 إثر تمريرتين من روبرتو فيرمينو، وقد كان الفريق الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة.

وأصبح الأهلي خامس فريق يحرز لقب أبطال آسيا دون أي خسارة بعد الاتحاد (2005) وأوراوا رد دياموندز (2007) وغامبا أوساكا (2008) وأولسان هيونداي (2020).

واستفاد الأهلي من الدعم الجماهيري، إذ استضافت جدة منافسات البطولة اعتبارا من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية، ونجح الفريق في انتزاع اللقب عبر محاولته الثالثة في النهائي، إذ سبق له التأهل لنهائي دوري الأبطال في عامي 1986 و2012 لكنه خسر في المرتين.

وحصد الأهلي بذلك سابع لقب للفرق السعودية في البطولة الآسيوية، إذ توج بها الهلال أربع مرات والاتحاد مرتين.

وكانت المباراة هي الأولى للأهلي أمام فريق من اليابان، كما أنها المواجهة النهائية الرابعة بين فريق من السعودية وآخر من اليابان، وجمعت المواجهات الثلاث السابقة بين الهلال وأوراوا، وفاز الهلال في 2019 بينما توّج الفريق الياباني باللقب في 2017 و2023.