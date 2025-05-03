رياضة

بالفيديو.. صدام عنيف يتسبب في ارتجاج دماغي لحارس ألماني

إصابة حارس نادي هايدنهايم الألماتني بارتجاج دماغي
إصابة حارس نادي هايدنهايم الألماني بارتجاج دماغي (مواقع التواصل)
3/5/2025

تعرض حارس هايدنهايم كيفن مولر لارتجاج دماغي بعد احتكاك عنيف أمس الجمعة، خلال مواجهة بوخوم في المرحلة الـ32 من بطولة ألمانيا في كرة القدم، بحسب ما أعلن فريقه اليوم في بيان.

واصطدم مولر -الذي انضم إلى هايدنهايم في عام 2015 وشارك أساسيا في كل مباريات الفريق المهدد بالهبوط في الدوري هذا الموسم- بإبراهيما سيسوكو لاعب بوخوم في الدقيقة الـ50 من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف بيان نادي جنوب ألمانيا "بقي حارس مرمى الفريق فاقدا للوعي بعد الاصطدام". تلقى علاجا طبيا على أرضية ملعب فويث-أرينا لنحو 10 دقائق "ونقل بعدها على حمالة. لا نعلم مدة غياب كيفن مولر".

وحل بدلا من مولر (34 عاما)، فرانك فيلر في مباراة انتهت بالتعادل السلبي، ضمن سعي الفريق للهرب من الهبوط.

ويحتل هايدنهايم المركز الـ16 الذي يخول صاحبه خوض الملحق، مع 26 نقطة مقابل 22 لمتذيلي الترتيب هولشتاين كيل وبوخوم، وذلك قبل جولتين على نهاية موسم بوندسليغا.

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المصدر : الفرنسية

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