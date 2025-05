بالفيديو.. صدام عنيف يتسبب في ارتجاج دماغي لحارس ألماني

تعرض حارس هايدنهايم كيفن مولر لارتجاج دماغي بعد احتكاك عنيف أمس الجمعة، خلال مواجهة بوخوم في المرحلة الـ32 من بطولة ألمانيا في كرة القدم، بحسب ما أعلن فريقه اليوم في بيان.

واصطدم مولر -الذي انضم إلى هايدنهايم في عام 2015 وشارك أساسيا في كل مباريات الفريق المهدد بالهبوط في الدوري هذا الموسم- بإبراهيما سيسوكو لاعب بوخوم في الدقيقة الـ50 من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف بيان نادي جنوب ألمانيا "بقي حارس مرمى الفريق فاقدا للوعي بعد الاصطدام". تلقى علاجا طبيا على أرضية ملعب فويث-أرينا لنحو 10 دقائق "ونقل بعدها على حمالة. لا نعلم مدة غياب كيفن مولر".

O Kevin Müller, guarda-redes do Heidenheim, bateu com o seu rosto no queixo adversário e caiu desacordo.

O jogo foi paralisado para que ele pudesse ser retirado de campo.

Ainda não se sabe mais informações sobre ele.

Força Kevin. 🤍 pic.twitter.com/wpPaOhwriw

