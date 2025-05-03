الحسين إربد يخطف لقب الدوري الأردني من الوحدات

توّج الحسين إربد بطلا للدوري الأردني لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بسيناريو دراماتيكي، بعد فوزه على شباب الأردن 4-1 وتعادل الوحدات مع الرمثا 1-1 في الوقت القاتل -السبت- في المرحلة الـ22 الأخيرة.

وكان الوحدات في طريقه للتتويج باللقب للمرة الـ18 في تاريخه، قبل أن يحرمه خالد عواقله من ذلك بتسجيله هدف التعادل للرمثا 1-1 في الدقيقة 90 على ملعب مدينة الملك عبد الله الثاني بالقويسمة.

واستغل الحسين إربد الذي حافظ على لقبه، تعثر الوحدات محققا في ذات التوقيت فوزا كبيرا على شباب الأردن برباعية في ملعب عمان الدولي.

ورفع الفوز رصيد الحسين للنقطة 53 ليتوج باللقب بفارق نقطة عن الوحدات الذي احتل الوصافة.

وأنهى الحسين إربد الشوط الأول متقدما بثلاثية سجلها رزق بني هاني (18) ومحمود مرضي (26) ويوسف أبو جلبوش (45+3)، وقلص حمزه النعيم النتيجة لشباب الأردن في الشوط الثاني (69) قبل أن يؤكد مجدي العطار تفوق الحسين بالهدف الرابع (90+4).

ونال الحسين إربد اللقب بقيادة مدربه الوطني أحمد هايل الذي تولى المهمة قبل أسبوعين خلفا للبرتغالي جواو موتا الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة أمام الوحدات 1-2 في المرحلة الـ19.

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وحافظ الحسين إربد على اللقب -الذي توج به الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه- ليضيف لقب الدوري إلى كأس السوبر الذي توج به في افتتاح الموسم الحالي على حساب الوحدات بالذات.

ويمكن للفريق أن يحقق الثلاثية، إذ تأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس الأردن حيث سيواجه الفيصلي الخميس المقبل، بينما يلتقي الوحدات مع الأهلي بهدف إنقاذ موسمه.