أنشيلوتي: "لا أعرف موعد رحيلي لكنه سيكون وداعا رائعا"

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد -اليوم السبت- إنه سيتحدث بشأن مستقبله مع النادي بعد الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وسط تقارير إعلامية إسبانية متواصلة تربطه بالانتقال لتدريب منتخب البرازيل.

وقال أنشيلوتي، الذي قاد ريال مدريد إلى 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في كأس العالم للأندية، إنه يسعى لتحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة مع الفريق الذي يتأخر بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر مع تبقي 5 مباريات على نهاية الموسم.

وقال أنشيلوتي للصحفيين قبل استضافة سيلتا فيغو غدا الأحد "سأجعل الأمر واضحا، الحقيقة هي أنني أحب هذا النادي للغاية واللاعبين والجماهير. سأتحدث عن مستقبلي يوم 25 مايو/أيار".

وأضاف "أعرف بوضوح ما يجب أن أفعله وما سأفعله، وهو عدم الحديث عن مستقبلي اليوم، أعرف أنني أخيب ظنكم اليوم لكن ذلك لا يهمني".

وقال أنشيلوتي إنه ليس لديه أدنى فكرة عن الطريقة التي سيرحل بها عن ريال مدريد أو موعد حدوث ذلك.

وأضاف "أي شيء سيكون وداعا رائعا، لم أدخل في أي مشكلة مع (إدارة) النادي طوال 6 سنوات، ولن أدخل في مشاكل في يومي الأخير الذي لا أعرف متى سيكون. قد يكون في 25 مايو/أيار أو ربما في 2026".

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وقال أنشيلوتي (65 عاما) إن ريال مدريد، الذي فاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسبانية الموسم الماضي، لن يستسلم في السباق على لقب الدوري مع برشلونة الذي تغلب على فريقه في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت الماضي.

وقال المدرب الإيطالي "كان الموسم الماضي مثاليا تقريبا لكننا واجهنا صعوبات كثيرة (هذا الموسم). لكن تبقى 5 مباريات وكل شيء وارد، ما لا يمكن أن يحدث هو الاستسلام".

وأوضح في ختام حديثه "علينا الفوز بهذه المباريات الخمس وبذل قصارى جهدنا، إذا فزنا بها سنتمكن من تغيير مسار الموسم وسيصبح رائعا".

ويعاني ريال مدريد من معضلة الإصابات التي طالت عددا كبيرا من لاعبيه الأساسيين في خطي الدفاع والوسط إضافة إلى مرض المهاجم رودريغو:

كامافينغا

كارفخال

ميليتاو

ميندي

رودريغو

ألابا

وأعلن أنشيلوتي عن قائمة ريال مدريد لمباراة يوم غد الأحد على أرضه ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.