أفضل 10 هدافين في موسمهم الأول مع ريال مدريد

يقترب الفرنسي كيليان مبابي من تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ ريال مدريد، ومن أجل ذلك عليه تسجيل مزيد من الأهداف في موسمه الأول مع النادي الملكي.

وأحرز مبابي لريال مدريد 34 هدفا في 51 مباراة بجميع البطولات منذ توقيعه عقد انضمامه للنادي الملكي الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

SUPERA A CR7 🔥 Mbappé anotó de tiro libre su gol 34 en todas las competiciones y supera a Cristiano en su temporada debut con el Madrid. Iván Zamorano tiene 37 🔝 pic.twitter.com/h1RIMGUqgS — CRACKS (@cracks_oficial) April 26, 2025

وتفوّق مبابي على أرقام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسمه الأول مع ريال مدريد، لكن النجم الفرنسي بحاجة إلى تسجيل 4 أهداف في المباريات الخمس المتبقية هذا الموسم ببطولة الدوري الإسباني من أجل التربع على عرش أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الملكي خلال الموسم الأول.

ويُعتبر التشيلي إيفان زامورانو هو أفضل مهاجم في تاريخ ريال مدريد بموسمه الأول بعدما سجل 37 هدفا في 45 مباراة في تسعينيات القرن الماضي.

وتاليا قائمة بأفضل هدافي ريال مدريد في موسمهم الأول مع الفريق الملكي:

1- التشيلي إيفان زامورانو: لعب لريال مدريد 4 مواسم في الفترة ما بين عامي 1992 حتى 1996، وسجل 37 هدفا في 45 مباراة بموسمه الأول 1992-1993.

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2- الفرنسي كيليان مبابي: وصل إلى ريال مدريد الصيف الماضي وعقده يمتد حتى عام 2029، سجل حتى الآن في موسمه الأول 34 هدفا في 51 مباراة.

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: دافع عن ألوان ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2009 حتى 2018، سجل 33 هدفا في 35 مباراة بموسمه الأول 2009-2010.

4- الهولندي رود فان نيستلروي: ارتدى قميص النادي الملكي في الفترة ما بين عامي 2006 حتى 2010، سجل 33 هدفا في 47 مباراة بموسمه الأول 2006-2007.

5- البرازيلي رونالدو نازاريو: لعب لريال مدريد 5 مواسم في الفترة ما بين عامي 2002 حتى 2007، سجل 30 هدفا في 44 مباراة بموسمه الأول 2002-2003.

6- الكرواتي دافور سوكر: مثّل ريال مدريد في 3 مواسم في الفترة ما بين عامي 1996 حتى 1999، أحرز 29 هدفا في 43 مباراة بموسمه الأول 1996-1997.

7- المكسيكي هوغو سانشيز: دافع عن ألوان ريال مدريد 7 مواسم في الفترة بين عامي 1985 حتى 1992، سجل 29 هدفا في 49 مباراة بموسمه الأول 1985-1986.

8- الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو: دافع اللاعب الأسطوري عن ألوان ريال مدريد لمدة 11 عاما في الفترة ما بين عامي 1953 حتى 1964، وسجل "السهم الأشقر" 27 هدفا في 28 مباراة بموسمه الأول 1953-1954.

9- الإسباني مانويل ألداي مارتيسورينا: ارتدى قميص النادي الملكي 6 مواسم في الفترة بين عامي 1939 حتى 1944، سجل 26 هدفا في 27 مباراة بموسمه الأول 1939-1940.

10- المجري فيرينك بوشكاش: لعب لريال مدريد 8 مواسم في الفترة ما بين عامي 1958 حتى 1966، سجل 25 هدفا في 34 مباراة بموسمه الأول 1958-1959.