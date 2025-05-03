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أفضل 10 هدافين في موسمهم الأول مع ريال مدريد

مبابي سجل 34 هدفا في 51 مباراة بجميع البطولات خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد (الفرنسية)
3/5/2025

يقترب الفرنسي كيليان مبابي من تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ ريال مدريد، ومن أجل ذلك عليه تسجيل مزيد من الأهداف في موسمه الأول مع النادي الملكي.

وأحرز مبابي لريال مدريد 34 هدفا في 51 مباراة بجميع البطولات منذ توقيعه عقد انضمامه للنادي الملكي الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وتفوّق مبابي على أرقام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسمه الأول مع ريال مدريد، لكن النجم الفرنسي بحاجة إلى تسجيل 4 أهداف في المباريات الخمس المتبقية هذا الموسم ببطولة الدوري الإسباني من أجل التربع على عرش أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الملكي خلال الموسم الأول.

ويُعتبر التشيلي إيفان زامورانو هو أفضل مهاجم في تاريخ ريال مدريد بموسمه الأول بعدما سجل 37 هدفا في 45 مباراة في تسعينيات القرن الماضي.

Chilean soccer star Ivan Zamorano (R) celebrates his first goal with Brazilian Ronaldo Lima, in Zamorano's farewell match, attended by more than 50,000 fans that filled the National Stadium in Santiago, December 22, 2003. Zamorano, 36, bid farewell to fans after a professional career that began when he was just 17-years-old
زامورانو (يمين) أفضل مهاجم في تاريخ ريال مدريد بموسمه الأول (رويترز)

وتاليا قائمة بأفضل هدافي ريال مدريد في موسمهم الأول مع الفريق الملكي:

1- التشيلي إيفان زامورانو: لعب لريال مدريد 4 مواسم في الفترة ما بين عامي 1992 حتى 1996، وسجل 37 هدفا في 45 مباراة بموسمه الأول 1992-1993.

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2- الفرنسي كيليان مبابي: وصل إلى ريال مدريد الصيف الماضي وعقده يمتد حتى عام 2029، سجل حتى الآن في موسمه الأول 34 هدفا في 51 مباراة.

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: دافع عن ألوان ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2009 حتى 2018، سجل 33 هدفا في 35 مباراة بموسمه الأول 2009-2010.

4- الهولندي رود فان نيستلروي: ارتدى قميص النادي الملكي في الفترة ما بين عامي 2006 حتى 2010، سجل 33 هدفا في 47 مباراة بموسمه الأول 2006-2007.

5- البرازيلي رونالدو نازاريو: لعب لريال مدريد 5 مواسم في الفترة ما بين عامي 2002 حتى 2007، سجل 30 هدفا في 44 مباراة بموسمه الأول 2002-2003.

6- الكرواتي دافور سوكر: مثّل ريال مدريد في 3 مواسم في الفترة ما بين عامي 1996 حتى 1999، أحرز 29 هدفا في 43 مباراة بموسمه الأول 1996-1997.

7- المكسيكي هوغو سانشيز: دافع عن ألوان ريال مدريد 7 مواسم في الفترة بين عامي 1985 حتى 1992، سجل 29 هدفا في 49 مباراة بموسمه الأول 1985-1986.

8- الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو: دافع اللاعب الأسطوري عن ألوان ريال مدريد لمدة 11 عاما في الفترة ما بين عامي 1953 حتى 1964، وسجل "السهم الأشقر" 27 هدفا في 28 مباراة بموسمه الأول 1953-1954.

9- الإسباني مانويل ألداي مارتيسورينا: ارتدى قميص النادي الملكي 6 مواسم في الفترة بين عامي 1939 حتى 1944، سجل 26 هدفا في 27 مباراة بموسمه الأول 1939-1940.

10- المجري فيرينك بوشكاش: لعب لريال مدريد 8 مواسم في الفترة ما بين عامي 1958 حتى 1966، سجل 25 هدفا في 34 مباراة بموسمه الأول 1958-1959.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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