أرسنال يسقط أمام بورنموث وأستون فيلا يهزم فولهام بالدوري الإنجليزي

واصل أرسنال سقوطه وخسر على أرضه للمباراة الثانية تواليا أمام بورنموث 1-2 السبت في المرحلة الـ35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدّم أصحاب الأرض أولا عبر ديكلان رايس (34) لكن الإسباني دين هويسن عادل (67) ثم أضاف البرازيلي إيفانيلسون الثاني (75).

وتلقى "المدفعجية" خسارة معنوية قبل لقائه مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر أمامه في ملعب الإمارات بهدف نظيف ذهابا.

وهي الخسارة الثانية لأرسنال في مختلف المسابقات ضمن سلسلة من 3 مباريات لم يذق فيها طعم الفوز.

وتجمد رصيد فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا عند 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الثالث الفائز على ولفرهامبتون الجمعة، علما أنه يمكن لنيوكاسل يونايتد خطف المركز الثالث وتقليص الفارق مع أرسنال إلى نقطتين في حال فوزه على برايتون الأحد.

في المقابل، تمكن بورنموث من تمديد سلسلة اللاهزيمة إلى 5 مباريات حقق فيها الفوز الثاني، رافعا رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثامن.

أستون فيلا في قلب الصراع

وبقي أستون فيلا في قلب الصراع على خوض دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي ودعها هذا الموسم من ربع النهائي على يد سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما عاد إلى سكة الانتصارات بتغلبه على ضيفه فولهام 1-0.

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ودخل فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري اللقاء بمعنويات مهزوزة بعد الخسارة في المرحلة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب 1-2 ثم خروجه المذل من نصف نهائي الكأس على يد كريستال بالاس (0-3).

لكنه عرف السبت كيف ينتفض في مسعاه لنيل أحد المراكز الخمسة المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل والتي قد ترتفع إلى 6 مراكز بالنسبة للدوري الممتاز، وذلك في حال التأهل المتوقع لمانشستر يونايتد وتوتنهام إلى نهائي "يوروبا ليغ" بعد فوزهما في ذهاب نصف النهائي على أتلتيك بلباو الإسباني 3-0 وبودو غليمت النروجي 3-1 تواليا.

وبفوزه الخامس تواليا على فولهام والذي تحقق بفضل هدف مبكر سجله منذ الدقيقة 12 عبر البلجيكي يوري تيليمانس برأسية إثر ركلة ركنية نفذها القائد الأسكتلندي جون ماكغين، رفع فيلا رصيده إلى 60 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف نوتنغهام فوريست السادس وتشلسي الخامس اللذين يلتقيان مع كريستال بالاس الاثنين وليفربول البطل الأحد تواليا.

كما أن المركز الثالث ما زال في متناوله كونه لا يتخلف سوى بفارق 4 نقاط عن صاحبه مانشستر سيتي الفائز الجمعة على ولفرهامبتون 1-0.

وخاض فيلا المباراة من دون مهاجمه ماركوس راشفورد الذي سافر إلى دبي لعلاج تمزق عضلي بفخذه، سيبعده على الأرجح حتى نهاية الموسم، فلعب أولي واتكنز بدلا منه في التشكيلة الأساسية.

تعادل إيفرتون وإيبسويتش

وفشل كل من إيفرتون وإيبسويتش في تحقيق الفوز واكتفيا بالتعادل 2-2.

وتقدم إيفرتون بهدفي بيتو من غينيا بيساو (26) ودوايت ماكنيل (35)، قبل أن يعود إيبسويتش عبر الباراغوياني خوليو أنسيكو (41) والبديل الأسكتلندي جورج هيرست (79).

ورفع إيفرتون رصيده إلى 39 نقطة في المركز الـ14، في حين بقي إيبسويتش الهابط رسميا في المركز الـ18 بـ22 نقطة.

وحقق ليستر الهابط هو الآخر، فوزا هامشيا على ضيفه ساوثهامبتون الذي لحق به إلى "تشامبيونشيب" 2-0.

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وسجل لأصحاب الأرض كل من المخضرم جيمي فاردي (17) والغاني جوردان أيو (44).