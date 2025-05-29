النصر يسعى لتجديد عقد رونالدو بعد رفضه الانضمام للهلال

يحث النصر السعودي الخطى لتجديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رفض عرضا للانضمام إلى الهلال السعودي.

وينتهي عقد قائد منتخب البرتغال مع النصر بنهاية الشهر المقبل في 30 يونيو/حزيران المقبل، بعدما انضم إلى الفريق في يناير/كانون الثاني 2023، في صفقة انتقال مجانية بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وقال فرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الفريق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يسعى بكل قوة لتجديد عقده مع المهاجم البرتغالي.

وأضاف "لقد فتح رونالدو مجال كرة القدم في هذا البلد للعالم. إنه ظاهرة، حقيقة إنه امتلك الشجاعة للمجيء، والتواجد هنا، وفتح الدوري السعودي للعالم. إنها علامة فارقة استثنائية؛ منذ وصوله، انضم إليه لاعبون من الطراز الرفيع. لقد فتح كل الأبواب. ومنذ ذلك الحين، يقوم المسؤولون في القمة بعمل استثنائي. إنهم يبذلون قصارى جهدهم".

وتابع "كريستيانو الآن مع منتخب بلاده،. عقده ينتهي في 30 يونيو. سنواصل العمل حتى تتفاهم جميع الأطراف. لا شك أن الجميع يعمل لضمان استمراره. كما أن الضغط القوي من جميع أنحاء البلاد لبقائه سيكون بالغ الأهمية بالنسبة له".

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فقد النصر فرصة اللعب في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الهزيمة 3-2 أمام الفتح. وبعد تلك المباراة، نشر كريستيانو رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي بدت وكأنها وداع للنادي العربي "انتهى هذا الفصل. القصة؟ لا تزال تُكتب. ممتن للجميع".

رونالدو يغلق ملف انتقاله إلى الهلال

ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات رفض الانتقال إلى الهلال للمشاركة معه في كأس العالم للأندية التي ستنطلق في الولايات المتحدة منتصف الشهر المقبل".

وقال رومانو في حسابه على إنستغرام نقلا عن الصحفي طلا التميمي: " كريستيانو رونالدو قال لا للانتقال إلى الهلال".

عاجل | @a_altamimi11

الاسطورة #كريستيانو_رونالدو أكد رفضه القاطع والنهائي وأغلق تماما موضوع أي فكرة للمشاركة مع فريق الهلال.

الاسطورة يا عالمي يا بلاش pic.twitter.com/cgDgUnDz6g — طلال التميمي (@Talal_Al_506) May 29, 2025

وكثرت الشائعات في الساعات القليلة الماضية تفيد باقتراب انضمام رونالدو إلى نادي الهلال بعقد قصير الأمد، وحول هذه النقطة قال هييرو "كم فريق في العالم يريد التعاقد معه؟ 30 فريقا. هناك العديد من الأخبار المتداولة".

وقدم رونالدو مستويات كبيرة مع النصر حيث سجل 93 هدفا في 105 مباريات مع النصر في مختلف المسابقات.