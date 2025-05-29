الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا 2024-2025

يقترب نهائي دوري أبطال أوروبا، ومعه تزداد التنبؤات والتوقعات بمن سيفوز باللقب العريق بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، السبت المقبل 31 مايو/أيار في ميونخ.

وبين مكاتب المراهنات، في فرنسا وخارجها، بدأ اتجاه يظهر قبل أيام قليلة من المواجهة، حيث يتوقع فوز الفريق الفرنسي (بمتوسط ​​احتمالات 2.20 لباريس سان جيرمان، مقابل 3.45 للإنتر).

ولا تختلف توقعات الحواسيب العملاقة والذكاء الاصطناعي عن مكاتب المراهنات، سوى في بعض الفروق الدقيقة.

توقعات الذكاء الاصطناعي

وأفادت "أفيزيا" (AVISIA) وهي شركة فرنسية مستقلة رائدة في مجال استشارات البيانات والذكاء الاصطناعي للشركات، بتوقعاتها لقناة "أر أم سي" (RMC Sport).

ويستند هذا التنبؤ إلى "نموذج مُعزز بالذكاء الاصطناعي ومُدرّب على بيانات من مؤشر أفيزيا للاعبين، الذي جمع بيانات من 61 بطولة أوروبية من 28 دولة مختلفة على مدار المواسم السبعة الماضية".

ويتوقع فوز سان جيرمان بنسبة 62.5%، مقارنة بنسبة 37.5% لإنتر ميلان، وتذهب "أفيزيا" إلى أبعد من ذلك، حيث تتنبأ بفوز سان جيرمان بنتيجة 2-1، بهدفي عثمان ديمبلي وغونسالو راموس من جهة، ولاوتارو مارتينيز من جهة أخرى.

ووفقا لشركة أوبتا المتخصصة في بيانات الرياضة، والتي دأبت على تقديم توقعاتها طوال الموسم الأوروبي باستخدام محاكاة حاسوبية فائقة، فإن سان جيرمان أقرب للفوز باللقب بفارق صغير عن إنتر.

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وأفاد محلل أوبتا أن سان جيرمان فاز بنسبة 53.4% ​​من أصل 10 آلاف محاكاة، مقارنة بنسبة 46.4% للإنتر، ولا تزال هذه النسبة، في المجمل، متقاربة جدا.

وجاءت توقعات شركة فوتبول ميتس داتا (Football Meets Data)، المتخصصة أيضا في إحصائيات وتوقعات كرة القدم، متقاربة: 53% نسبة فوز لباريس سان جيرمان، و47% للفريق الإيطالي.

وصدرت هذه الإحصائيات في 7 مايو/أيار الجاري مباشرة بعد الإعلان عن مباريات نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن بما أن كلا الفريقين لم يطرأ عليهما تغيير كبير أو خسر نصف لاعبيه منذ ذلك الحين، فإن المحاكاة لن تكون مختلفة كثيرا اليوم.

وبدورهما "شات جي بي تي" و"جيميني" يضعان سان جيرمان المرشح الأوفر حظا.

ولا تتضمن توقعات الذكاء الاصطناعي -المتاحة للعامة والتي تعتمد جزئيا على بيانات من مواقع أخرى- اختلافا كبيرا، فجميعها تتنبأ بفوز سان جيرمان في سيناريوهات متفاوتة المصداقية، سواء قبل الوقت الإضافي أو بعده.