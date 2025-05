بالفيديو.. هدف مرموش ينافس على جائزة الأفضل في البريميرليغ

وضعت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة مختصرة لأجمل 10 أهداف سجلت خلال الموسم الكروي 2024-2025 لاختيار أفضل هدف بينها من طرف الجمهور والخبراء.

وسيتم دمج تصويت الجمهور مع تصويت لجنة من الخبراء لتحديد الفائز، وسيتم الإعلان عن ذلك السبت 31 مايو/أيار الجاري.

وضمت القائمة هدف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الذي أحرزه في مرمى بورنموث ضمن الجولة الـ37 من البريميرليغ.

كما شملت القائمة أهداف كل من: كول بالمر ونيكولاس جاكسون (تشلسي)، وجون دوران لاعب أستون فيلا السابق، وهاري ويلسون (فولهام)، وألكسندر إيزاك (نيوكاسل)، وديفيد بروكس (بورنموث)، وكاورو ميتوما وكارلوس باليبا (برايتون)، وجينز كاجوستي (إيبسويتش تاون).

Enjoy the 🔟 Guinness Goal of the Season contenders and vote for your favourite! 👇

1-كول بالمر: ولفرهامبتون 2-6 تشلسي (25 أغسطس/آب).

2-جون دوران: أستون فيلا 3-2 إيفرتون (14 سبتمبر/أيلول).

3-نيكولاس جاكسون: تشلسي 2-1 نيوكاسل (27 أكتوبر/تشرين الأول).

4-هاري ويلسون: فولهام 2-1 برينتفورد (الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني).

5-ألكسندر إيزاك: نيوكاسل 3-3 ليفربول (الرابع من ديسمبر/كانون الأول).

"Wow, what a strike!" 🎙️🤯

Alexander Isak's fine finish against Liverpool has been nominated for the Guinness Goal of the Season award 🚀 pic.twitter.com/GNBthEerzq

— Newcastle United (@NUFC) May 28, 2025