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بالفيديو.. هدف مرموش ينافس على جائزة الأفضل في البريميرليغ

هدف مرموش ضد بورنموث اختير من بين أجمل الأهداف هذا الموسم في البريميرليغ (رويترز)
29/5/2025

وضعت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة مختصرة لأجمل 10 أهداف سجلت خلال الموسم الكروي 2024-2025 لاختيار أفضل هدف بينها من طرف الجمهور والخبراء.

وسيتم دمج تصويت الجمهور مع تصويت لجنة من الخبراء لتحديد الفائز، وسيتم الإعلان عن ذلك السبت 31 مايو/أيار الجاري.

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وضمت القائمة هدف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الذي أحرزه في مرمى بورنموث ضمن الجولة الـ37 من البريميرليغ.

كما شملت القائمة أهداف كل من: كول بالمر ونيكولاس جاكسون (تشلسي)، وجون دوران لاعب أستون فيلا السابق، وهاري ويلسون (فولهام)، وألكسندر إيزاك (نيوكاسل)، وديفيد بروكس (بورنموث)، وكاورو ميتوما وكارلوس باليبا (برايتون)، وجينز كاجوستي (إيبسويتش تاون).

تاليا قائمة الترشيحات لأجمل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025:

1-كول بالمر: ولفرهامبتون 2-6 تشلسي (25 أغسطس/آب).

2-جون دوران: أستون فيلا 3-2 إيفرتون (14 سبتمبر/أيلول).

3-نيكولاس جاكسون: تشلسي 2-1 نيوكاسل (27 أكتوبر/تشرين الأول).

4-هاري ويلسون: فولهام 2-1 برينتفورد (الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني).

5-ألكسندر إيزاك: نيوكاسل 3-3 ليفربول (الرابع من ديسمبر/كانون الأول).

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6-ديفيد بروكس: بورنموث 1-0 إيفرتون (الرابع من يناير/كانون الثاني).

7-كاورو ميتوما: برايتون 3-0 تشيلسي (14 فبراير/شباط).

8-ينس كاجوستي: إيبسويتش 2-4 نوتنغهام فورست (15 مارس/آذار).

9-كارلوس باليبا: برايتون 3-2 وست هام (26 أبريل/نيسان).

10-عمر مرموش: مانشستر سيتي 3-1 بورنموث (20 مايو/أيار).

المصدر : مواقع إلكترونية

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