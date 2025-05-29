صاروخ يمني يوقف نهائي كأس إسرائيل لكرة القدم

أدى إطلاق صاروخ من اليمن -اليوم الخميس- إلى إيقاف المباراة النهائية بين فريقي هاوبيول بئر السبع وبيتار القدس ببطولة "كأس الدولة" الإسرائيلي لكرة القدم والتي شهدت حضور الرئيس إسحاق هرتسوغ.

وتوقفت المباراة في ملعب بلومفيلد مرتين الأولى بسبب الصاروخ اليمني والثانية بسبب هتافات عنصرية.

ونقل الرئيس الإسرائيلي من منصة الملعب إلى مكان آمن، في حين دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من وسط فلسطين المحتلة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن حالة من الهلع والذعر أصابت آلاف المشجعين في الملعب الذين طلب منهم الاستلقاء على الأرض خلال 10 دقائق من انطلاق صفارة الإنذار.

كما توقفت حركة الملاحة في مطار بن غوريو قرب تل أبيب مؤقتا، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراضه الصاروخ.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن حركة الملاحة في مطار بن غوريون قرب تل أبيب توقفت مؤقتا جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: استكمالا للإنذارات التي فُعّلت قبل وقت قصير في عدد من المناطق داخل أراضي الدولة، تم اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن.