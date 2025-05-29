تشلسي بطل دوري المؤتمر يدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق

حقق تشلسي الإنجليزي إنجازا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الأوروبية بعد تتويجه ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وقلب تشلسي أمس تأخره 0-1 أمام ريال بيتيس الإسباني إلى فوز عريض 4-1 في المباراة النهائية لدوري المؤتمر التي جرت على ملعب مييسكي في مدينة فروتسواف البولندية.

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وبات "البلوز" أول فريق في القارة العجوز يفوز بجميع البطولات الأوروبية الحالية والقديمة وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

البلوز أول نادي يحقق كل البطولات الأوروبية 👏 pic.twitter.com/Di9a6QRomW — Premier League Arabic (@PLinArabic) May 28, 2025

وسبق لتشلسي أن تُوج في السنوات الماضية بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

سجل الألقاب الأوروبية الحالية لتشلسي:

كأس السوبر الأوروبي 1998.

دوري أبطال أوروبا 2011-2012.

الدوري الأوروبي 2012-2013.

الدوري الأوروبي 2018-2019.

دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

كأس السوبر الأوروبي 2021.

وعلى صعيد بطولة دوري المؤتمر التي انطلقت للمرة الأولى موسم 2021-2022، يُعد تشلسي الفريق الرابع الذي يفوز باللقب بعد روما الإيطالي ووست هام يونايتد الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني.

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وفي القرن الماضي تُوج تشلسي بلقب كأس الكؤوس الأوروبية مرتين وذلك في موسمي 1970-1971 و1997-1998.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء البطولة المذكورة عام 1999 بعد دمجها ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي التي أصبحت لاحقا تحمل اسم الدوري الأوروبي.

وبالعودة إلى المباراة النهائية لدوري المؤتمر وفيها وجد تشلسي نفسه متأخرا بالنتيجة مبكرا، بهدف سجّله المغربي عبد الصمد الزلزولي بعد 9 دقائق من البداية، ليصبح ثالث لاعب عربي يسجل في مباراة نهائية في البطولة بعد مواطنه أيوب الكعبي (2024) والجزائري سعيد بن رحمة (2023).

لكن كول بالمر لعب دور البطولة في عودة تشلسي بعدما صنع الهدفين الأول والثاني للبلوز لزميليه إنزو فيرنانديز ونيكولا جاكسون.

بعدها تكفّل اللاعبان جادون سانشو ومويسيس كايسيدو بتأمين انتصار تشلسي بإضافتهما الهدفين الثالث والرابع.