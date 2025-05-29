بوفون مستاء من فقدان الكرة الإيطالية لهويتها وتقليد إسبانيا وبرشلونة

أبدى الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس المرمى الأسبق ليوفنتوس، استياءه الشديد من التوجه الجديد لكرة القدم الإيطالية، معتبرا أن التخلي عن الأسلوب الدفاعي أفقد منتخب بلاده هويته الكروية.

وأكد بوفون على ضرورة عودة الكرة الإيطالية إلى جوهرها المحافظ، مشيدا في الوقت نفسه بالطريقة التي يلعب بها برشلونة تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك، لكن هذه الإشادة لا تعني أن الفريق الكتالوني يعد نموذجا يجب تقليده في إيطاليا.

وفي فعالية الكشف عن أسماء 100 مرشح لجائزة الفتى الذهبي التي تنظمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، قال بوفون "منذ 20 عاما ونحن نخجل من هويتنا، نشعر بأنه يجب أن نلعب مثل إسبانيا ولذلك تخلينا عن تاريخنا وهذا أدى إلى ضياع المواهب".

وأضاف "سنشعر اليوم بالخجل لو دفعنا بلاعبين مثل تشيرو فيرارا وفابيو كانافارو إلى الملعب، حتى جورجيو كيليني لن يلعب اليوم لأنه لا يجيد التمريرات البينية".

وتابع بوفون "نشعر اليوم بأن علينا أن نتغير حتى نصبح مقبولين في مجتمع كرة القدم الراقي. أما أنا فكل ما أفكر فيه هو أن أخرج إلى الملعب من أجل الفوز فقط، وليس عيبا أن أفعل ذلك بأسلوبي".

وواصل "مشاهدة برشلونة يلعب أمر ممتع، لكن ليس واقعيا أن نعتقد أننا قادرون على اللعب بدفاع متقدم لمدة 90 دقيقة، المباريات التاريخية لإيطاليا كانت تعتمد على الدفاع والتماسك والصبر حتى آخر دقيقة".

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جاءت تصريحات بوفون (47 عاما) في حضور عدد من المدربين الإيطاليين وكوكبة من زملائه القدامى سواء في يوفنتوس أو منتخب إيطاليا مثل جورجيو كيليني، وفابيو كانافارو، وماركو ماتيراتزي، وكريستيان فييري إلى جانب المدرب المخضرم كلاوديو رانييري.

واتفق كانافارو مع رؤية بوفون، حيث أكد بدوره أنه تعلّم كرة القدم بأسلوب الدفاع وأكمل مسيرته كلها على هذا النحو.

وقال كانافارو "تعلمت التكتيك لأول مرة مع كارلو أنشيلوتي عندما كنت في الـ23. نشأت على الرقابة الفردية وكنت محظوظا أنني تعلمت الرقابة اللصيقة ثم طورت أسلوبي لدفاع المنطقة، وأكملت كل مسيرتي على هذا الشكل".

ويُعد بوفون واحدا من أساطير كرة القدم الإيطالية حيث لعب في مسيرته الاحترافية -التي امتدت لـ29 عاما- مع عدة أندية محلية وأوروبية هي بارما ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وتُوج معها بالكثير من الألقاب.

كما مثّل منتخب إيطاليا في 176 مباراة دولية وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وقاد "الآزوري" للتتويج بكأس العالم 2006 على حساب المنتخب الفرنسي.