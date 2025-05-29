بقاء رونالدو في الدوري السعودي دونه مفاوضات "صعبة"

يخوض المسؤولون السعوديون مفاوضات "صعبة" مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإبقائه في الدوري المحلي لكرة القدم، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع، وذلك بعد أيام من تلميح أفضل لاعب في العالم 5 مرات إلى انتهاء مشواره مع النصر.

وقال مصدر من صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك الأندية الأربعة الكبرى في السعودية (الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي)، لفرانس برس إن "هناك مفاوضات صعبة جارية لإقناع رونالدو بالبقاء واللعب" في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وأضاف "الخيار الأول (لرونالدو) هو الانتقال إلى الهلال مع فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية أو إلى بطل آسيا الأهلي".

وألمح رونالدو الاثنين الماضي، مباشرة بعد المرحلة الختامية للدوري السعودية، إلى إمكانية رحيله عن النصر بعدما كتب منشورا غامضا مع صورة له بقميص فريقه جاء فيه "انتهى هذا الفصل. القصة؟ ما زالت تُكتب. أنا ممتن للجميع".

وكان ابن الـ40 عاما أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي في نهاية عام 2022، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 227 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف.

وجاء إعلان رونالدو قبل فترة انتقالات استثنائية تمتد من 1 إلى 10 حزيران/يونيو للسماح للأندية الـ32 المشاركة في كأس العالم بالتعاقد مع لاعبين.

إعلان

وصرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الأسبوع الماضي بأن "هناك مناقشات" حول مشاركة النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وسبورتنغ البرتغالي في البطولة المستحدثة المقررة في الولايات المتحدة ابتداء من 14 حزيران/يونيو.

ورأى المصدر في تصريحه لفرانس برس أن "وجود رونالدو لعب عاملا أساسيا في تطور الدوري السعودي خلال آخر عامين ونصف العام. إنه يفتح الباب أمام اللاعبين النخبة والشباب للقدوم إلى السعودية".