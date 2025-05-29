ألونسو ولعنة المدربين الإسبان لريال مدريد في عهد بيريز

لا يتمتع ريال مدريد في عهد الرئيس فلورنتينو بيريز بتاريخ جيد مع المدربين الإسبان، وهو ما يخشى أنصار النادي الملكي تكراره مع مدربهم الجديد تشابي ألونسو.

وسيكون على ألونسو الذي خلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي في منصب المدير الفني للنادي الملكي مواجهة العديد من التحديات، من ضمنها ما يُعرف "بلعنة المدربين الإسبان" تحت إدارة بيريز.

🤩 استمتعوا بمشاهدة كواليس تقديم تشابي ألونسو!

🎥 الفيديو كامل ▶️ RM Play — ريال مدريد (@realmadridarab) May 26, 2025

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدربين المحليين لم يحققوا النجاح المنشود مع ريال مدريد في عهد بيريز.

ويُعد ألونسو المدرب الإسباني السابع لريال مدريد في الفترتين الرئاسيتين لبيريز، حيث سبقه إلى ذلك 6 مدربين لم يحقق أي منهم النجاح سوى مواطنه فيسينتي ديل بوسكي.

وعلى الجهة المقابلة عرف المدربين الإسبان الخمسة الآخرين تجارب محبطة للغاية مع النادي الملكي بفترة وجود بيريز، وهو ما يخشى أنصار الفريق تكراره مع ألونسو.

وتاليا تاريخ المدربين الإسبان في عهد فلورنتينو بيريز كرئيس لريال مدريد:

فيسنتي ديل بوسكي ( نوفمبر/تشرين الثاني 1999 – يونيو/حزيران 2003)

كان أول مدرب إسباني في عهد بيريز، حتى أنه استلم مهمته قبل وصول بيريز إلى كرسي الرئاسة، إذ تم تعيينه من قبل الرئيس السابق لورينزو سانز.

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ومع ديل بوسكي احتفل بيريز بأول لقب دوري أبطال أوروبا كرئيس بالإضافة إلى لقبين في الدوري الإسباني، وكأس العالم للأندية (2002)، كأس السوبر الأوروبي (2002)، وكأس السوبر الإسباني (2001).

ورغم تتويجه بلقب الدوري موسم 2002-2003 إلا أن بيريز قرّر عدم تجديد عقده.

وقاد ديل بوسكي ريال مدريد في 223 مباراة بجميع البطولات، فاز في 127 منها وتعادل في 55 مقابل 51 خسارة.

خوسيه أنطونيو كاماتشو (مايو/أيار 2004 – سبتمبر/أيلول 2004)

تعاقد بيريز مع كاماتشو خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، لكن المدرب الإسباني استقال بعد 3 جولات فقط من الدوري الإسباني لموسم 2004-2005.

وبعد رحيله عن ريال مدريد صرّح كاماتشو "كنت أظن أن ريال مدريد بحاجة إلى تغيير واعتقدت أنهم أحضروني لهذا السبب. أدركت فيما بعد أن التغيير سيكون صعبا للغاية".

بالمجمل قاد كاماتشو ريال مدريد في 6 مباريات (3 في الليغا ومثلها في الدوري الأبطال) فاز في 4 منها وخسر اثنتين.

ماريانو غارسيا ريمون (سبتمبر/أيلول 2004 – ديسمبر/كانون الأول 2004)

خلف كاماتشو على مقاعد البدلاء لكنه لم يستمر سوى بضعة أشهر، حيث تم استبداله بالبرازيلي فاندرلي لوكسمبورغو.

جارسيا ريمون (مدرب ريال مدريد سابقًا) : ريال مدريد هو بطل الدورى هذا الموسم مهما ستكون نتيجة الكلاسيكو. pic.twitter.com/ei4NcET3oC — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 19, 2022

خلال فترة تدريبه ريال مدريد أشرف على النادي الملكي في 20 مباراة فقط بجميع البطولات، فاز 12 منها وخسر 4 وتعادل مثلها.

خوان رومان لوبيز كارو (ديسمبر/كانون الأول 2005 – يونيو/حزيران 2006)

هو آخر مدرب في الولاية الأولى لبيريز حيث تولى المهمة بعد إقالة لوكسمبورغو، اللافت أن كارو أكمل موسم 2005-2006 دون فلورنتينو الذي استقال من رئاسة ريال مدريد في فبراير/شباط 2006.

قاد كارو ريال مدريد في 33 مباراة بجميع البطولات، فاز معه الفريق في 17 منها مقابل 6 هزائم و10 تعادلات.

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رافا بينيتيز (يونيو/حزيران 2015 – يناير/كانون الثاني 2016)

هو أول مدرب إسباني يعينه بيريز في ولايته الثانية التي بدأت عام 2009، خلف بينيتز أنشيلوتي لكنه لم يحظَ بدعم اللاعبين في غرفة الملابس وتعرض لانتقادات شديدة بسبب طريقة لعب الفريق، لتتم إقالته وتعويضه بالفرنسي زين الدين زيدان.

قاد ريال مدريد في 25 مباراة بجميع البطولات، فاز في 17 منها وتعادل 5 مرات وخسر في 3 فقط أبرزها من برشلونة في الدوري بنتيجة 0-4.

جولين لوبيتيغي (يونيو/حزيران 2018 – أكتوبر/تشرين الأول 2018)

صاحب وصوله إلى ريال مدريد ضجة كبيرة حيث أعلن النادي الملكي تعاقده معه قبل ساعات من أول مباراة لمنتخب إسبانيا في نهائيات كأس العالم 2018.

وعلى الفوز تمت إقالة لوبيتيغي من تدريب "لا روخا" لتستمر تجربته التدريبية مع "الميرنغي" لأشهر معدودة حيث أقيل بعد خسارة قاسية أمام برشلونة بنتيجة 1-5 ليتم تعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري بدلا منه.

قاد لوبيتيغي ريال مدريد في 14 مباراة بجميع البطولات فاز مع الفريق في 6 مباريات وخسر مثلها بينما تعادل مرتين.