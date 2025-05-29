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ألونسو ولعنة المدربين الإسبان لريال مدريد في عهد بيريز

MADRID, SPAIN - MAY 26: Xabi Alonso, new head coach of Real Madrid, seen with Florentino Pérez the Real Madrid club President, after he signs a contract at Valdebebas training ground on May 26, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images)
ألونسو (يمين) يسعى لتحقيق النجاح مع ريال مدريد تحت إدارة بيريز (غيتي)
29/5/2025

لا يتمتع ريال مدريد في عهد الرئيس فلورنتينو بيريز بتاريخ جيد مع المدربين الإسبان، وهو ما يخشى أنصار النادي الملكي تكراره مع مدربهم الجديد تشابي ألونسو.

وسيكون على ألونسو الذي خلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي في منصب المدير الفني للنادي الملكي مواجهة العديد من التحديات، من ضمنها ما يُعرف "بلعنة المدربين الإسبان" تحت إدارة بيريز.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدربين المحليين لم يحققوا النجاح المنشود مع ريال مدريد في عهد بيريز.

ويُعد ألونسو المدرب الإسباني السابع لريال مدريد في الفترتين الرئاسيتين لبيريز، حيث سبقه إلى ذلك 6 مدربين لم يحقق أي منهم النجاح سوى مواطنه فيسينتي ديل بوسكي.

وعلى الجهة المقابلة عرف المدربين الإسبان الخمسة الآخرين تجارب محبطة للغاية مع النادي الملكي بفترة وجود بيريز، وهو ما يخشى أنصار الفريق تكراره مع ألونسو.

وتاليا تاريخ المدربين الإسبان في عهد فلورنتينو بيريز كرئيس لريال مدريد:

فيسنتي ديل بوسكي ( نوفمبر/تشرين الثاني 1999 – يونيو/حزيران 2003)

كان أول مدرب إسباني في عهد بيريز، حتى أنه استلم مهمته قبل وصول بيريز إلى كرسي الرئاسة، إذ تم تعيينه من قبل الرئيس السابق لورينزو سانز.

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ومع ديل بوسكي احتفل بيريز بأول لقب دوري أبطال أوروبا كرئيس بالإضافة إلى لقبين في الدوري الإسباني، وكأس العالم للأندية (2002)، كأس السوبر الأوروبي (2002)، وكأس السوبر الإسباني (2001).

Football Soccer - Spain v Bosnia and Herzegovina - International Friendly - St. Gallen, Switzerland - 29/05/16. Spain's coach Vicente del Bosque REUTERS/Arnd Wiegmann
المدرب الإسباني الشهير فيسنتي دل بوسكي قاد ريال مدريد في بداية الألفية الجديدة (رويترز)

ورغم تتويجه بلقب الدوري موسم 2002-2003 إلا أن بيريز قرّر عدم تجديد عقده.

وقاد ديل بوسكي ريال مدريد في 223 مباراة بجميع البطولات، فاز في 127 منها وتعادل في 55 مقابل 51 خسارة.

خوسيه أنطونيو كاماتشو (مايو/أيار 2004 – سبتمبر/أيلول 2004)

تعاقد بيريز مع كاماتشو خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، لكن المدرب الإسباني استقال بعد 3 جولات فقط من الدوري الإسباني لموسم 2004-2005.

وبعد رحيله عن ريال مدريد صرّح كاماتشو "كنت أظن أن ريال مدريد بحاجة إلى تغيير واعتقدت أنهم أحضروني لهذا السبب. أدركت فيما بعد أن التغيير سيكون صعبا للغاية".

Chinese National soccer team head coach Jose Antonio Camacho gestures during an interview in Jerez de la Frontera, Cadiz, Andalusia, southern of Spain on 11 January 2013. China is on Cadiz to prepare their next four friendly matches, the next one against Cadiz CF, currently in Second Division, upcoming 17 January.
خوسيه أنطونيو كاماتشو رحل عن ريال مدريد بعد 6 مباريات فقط (وكالة الأنباء الأوروبية)

بالمجمل قاد كاماتشو ريال مدريد في 6 مباريات (3 في الليغا ومثلها في الدوري الأبطال) فاز في 4 منها وخسر اثنتين.

ماريانو غارسيا ريمون (سبتمبر/أيلول 2004 – ديسمبر/كانون الأول 2004)

خلف كاماتشو على مقاعد البدلاء لكنه لم يستمر سوى بضعة أشهر، حيث تم استبداله بالبرازيلي فاندرلي لوكسمبورغو.

خلال فترة تدريبه ريال مدريد أشرف على النادي الملكي في 20 مباراة فقط بجميع البطولات، فاز 12 منها وخسر 4 وتعادل مثلها.

خوان رومان لوبيز كارو (ديسمبر/كانون الأول 2005 – يونيو/حزيران 2006)

هو آخر مدرب في الولاية الأولى لبيريز حيث تولى المهمة بعد إقالة لوكسمبورغو، اللافت أن كارو أكمل موسم 2005-2006 دون فلورنتينو الذي استقال من رئاسة ريال مدريد في فبراير/شباط 2006.

Saudi Arabia's head coach Juan Ramon Lopez Caro reacts during an international friendly soccer match between Saudi Arabia and Australia at Craven Cottage in London, Britain, 08 September 2014.
لوبيز كارو كان آخر مدرب في الولاية الأولى لبيريز (وكالة الأنباء الأوروبية)

قاد كارو ريال مدريد في 33 مباراة بجميع البطولات، فاز معه الفريق في 17 منها مقابل 6 هزائم و10 تعادلات.

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رافا بينيتيز (يونيو/حزيران 2015 – يناير/كانون الثاني 2016)

هو أول مدرب إسباني يعينه بيريز في ولايته الثانية التي بدأت عام 2009، خلف بينيتز أنشيلوتي لكنه لم يحظَ بدعم اللاعبين في غرفة الملابس وتعرض لانتقادات شديدة بسبب طريقة لعب الفريق، لتتم إقالته وتعويضه بالفرنسي زين الدين زيدان.

Real Madrid's president, Florentino Perez (R), poses next to new coach Rafael Benitez during a press conference in Madrid, Spain, 03 June 2015. Benitez has signed a three-year contract with the club.
بينيتيز (يسار) قاد ريال مدريد لنحو 6 أشهر فقط (وكالة لأنباء الأوروبية)

قاد ريال مدريد في 25 مباراة بجميع البطولات، فاز في 17 منها وتعادل 5 مرات وخسر في 3 فقط أبرزها من برشلونة في الدوري بنتيجة 0-4.

جولين لوبيتيغي (يونيو/حزيران 2018 – أكتوبر/تشرين الأول 2018)

صاحب وصوله إلى ريال مدريد ضجة كبيرة حيث أعلن النادي الملكي تعاقده معه قبل ساعات من أول مباراة لمنتخب إسبانيا في نهائيات كأس العالم 2018.

وعلى الفوز تمت إقالة لوبيتيغي من تدريب "لا روخا" لتستمر تجربته التدريبية مع "الميرنغي" لأشهر معدودة حيث أقيل بعد خسارة قاسية أمام برشلونة بنتيجة 1-5 ليتم تعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري بدلا منه.

Soccer Football - Real Madrid present new coach Julen Lopetegui - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - June 14, 2018 New Real Madrid coach Julen Lopetegui arrives for the press conference with president Florentino Perez REUTERS/Juan Medina
لوبيتيغي (يمين) قاد ريال مدريد في 14 مباراة قبل أن يقيله بيريز (رويترز)

قاد لوبيتيغي ريال مدريد في 14 مباراة بجميع البطولات فاز مع الفريق في 6 مباريات وخسر مثلها بينما تعادل مرتين.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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