صلاح وموهبتا برشلونة الأكثر تأثيرا في الملاعب الأوروبية

كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية "سي آي إي إس" (CIES) عن أكثر اللاعبين تأثيرا على أداء فرقهم هذا الموسم.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قائمة لاعبي كرة القدم الأكثر تأثيرا، يليه موهبتا برشلونة لامين جمال وبيدري غونزاليس.

ويُحلل "سي آي إي إس" دوريا أداء اللاعبين في مراكز مختلفة على أرض الملعب، وتأخذ النتيجة الإجمالية في الاعتبار جميع العوامل، من دقائق اللعب إلى النتائج المحققة.

وأظهرت الدراسة تفوق لاعبي برشلونة وليفربول حيث يتصدر لاعبان آخران من ليفربول على مستوى خط الدفاع هما فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر-أرنولد الذي سيلعب مع ريال مدريد الموسم المقبل.

كما اختير الألماني فلوريان فيرتز (لاعب باير ليفركوزن) أفضل لاعب خط وسط هجومي، بينما اعتُبر كيليان مبابي أفضل مهاجم، يليه فيكتور غيوكيريس لاعب سبورتينغ لشبونة.

المراكز الأخرى

يتميز جمال وغونزاليس بمستوى مميز، لكن الدراسة تُفصّل أيضا في أداء اللاعبين الأكثر تألقا في كل من المراكز الستة المحددة التي تم تحليلها.

وفيما يتعلق باللاعبين داخل منطقة جزاء الخصم، يتصدر ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد) القائمة، بينما يعتبر مويسيس كايسيدو (تشلسي) الأفضل في الأدوار الدفاعية.

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يُعد نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) القوة المهيمنة في التمريرات العرضية، وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد) في استيعاب لعب الفريق، وجمال (برشلونة) في صناعة الفرص، وعثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) في إنهاء الهجمات.

أصغر اللاعبين

يتصدر جمال أيضا تصنيفات اللاعبين تحت 20 عاما، ويليه كل من إستيفاو ويليان (بالميراس، مُعارا من تشلسي) وباو كوبارسي (برشلونة) وجوريل هاتو (أياكس).

وانعكست الأرقام الإحصائية على فوز برشلونة المذهل بالدوري هذا الموسم، بفضل الأداء المذهل الذي قدمه فريق المدرب هانسي فليك.