6 لاعبين بسان جيرمان وإنتر يسعون لإهداء بلدانهم اللقب الأول بدوري الأبطال

تُعد بطولة دوري أبطال أوروبا واحدة من أهم الألقاب على الإطلاق التي يلهث كثير من اللاعبين لتحقيقها والفوز بها خلال مسيرتهم الكروية.

ولا شك في أن البطولة الأوروبية العريقة هي أقوى منافسة على الإطلاق بين الأندية في العالم، بفضل قوة المنافسة فيها والشعبية الجارفة للأندية المشاركة.

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وتتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم السبت المقبل إلى ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ الألماني، الذي يحتضن نهائي النسخة الحالية 2024-2025 بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

The Champions League final is set ⚔️ 🇫🇷 𝐏𝐒𝐆 𝐯𝐬. 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫 🇮🇹 pic.twitter.com/v1AXLVIzSO — B/R Football (@brfootball) May 7, 2025

ويضم الفريقان في صفوفهما 6 لاعبين يحلمون بالفوز باللقب وبكتابة أسماء بلادهم في سجل البطولة للمرة الأولى في التاريخ.

اللاعبون الستة هم:

باريس سان جيرمان : لي كانغ إن (كوريا الجنوبية) -ويليام باتشو (الإكوادور).

: لي كانغ إن (كوريا الجنوبية) -ويليام باتشو (الإكوادور). إنتر ميلان: هاكان تشالهان أوغلو (تركيا) -مهدي طارمي (إيران) -هنريك ميختاريان (أرمينيا) -كريستيان أصلاني (ألبانيا).

ويسعى إنتر ميلان لإضافة النجمة الرابعة إلى قميصه، إذ فاز في البطولة 3 مرات من قبل في مواسم 1963-1964 و1964-1965 و2009-2010.

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أما باريس سان جيرمان فيحلم بدخول التاريخ من الباب الواسع برفع الكأس "ذات الأذنين" للمرة الأولى في تاريخه، علما بأنه خاض النهائي مرة واحدة فقط وخسره 0-1 أمام بايرن ميونخ في نسخة 2019-2020.

وبلغ باريس سان جيرمان المباراة النهائية بعد تجاوزه عقبة الثلاثي الإنجليزي ليفربول وأستون فيلا وأرسنال على التوالي في الأدوار الإقصائية، بينما فعل إنتر ميلان ذلك على حساب فينورد الهولندي وبايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

🚨🚨🚨 𝗣𝗦𝗚 – 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡 : 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗦'𝗔𝗡𝗡𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗦𝗜𝗠𝗣𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗘𝗚𝗘𝗡𝗗𝗔𝗜𝗥𝗘 🤩🤩 LES PARISIENS VONT DÉFIER UNE ÉQUIPE ABSOLUMENT INCROYABLE 🤯🤯🇮🇹💙🖤 PARIS PEUT ENFIN ÉCRIRE SON HISTOIRE ⌛️⭐️🇫🇷 pic.twitter.com/2SJrVTGSFD — BeFootball (@_BeFootball) May 7, 2025

يُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتقابل فيها إنتر ميلان وباريس سان جيرمان في مباراة رسمية طوال تاريخهما.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وستُبث في المنطقة العربية حصريا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1 (beIN sports1).