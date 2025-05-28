رياضة|أبطال أوروبا|فرنسا

6 لاعبين بسان جيرمان وإنتر يسعون لإهداء بلدانهم اللقب الأول بدوري الأبطال

مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان يحلم أن يكون أول لاعب إيراني يتوج بدوري أبطال أوروبا (الأناضول)
28/5/2025

تُعد بطولة دوري أبطال أوروبا واحدة من أهم الألقاب على الإطلاق التي يلهث كثير من اللاعبين لتحقيقها والفوز بها خلال مسيرتهم الكروية.

ولا شك في أن البطولة الأوروبية العريقة هي أقوى منافسة على الإطلاق بين الأندية في العالم، بفضل قوة المنافسة فيها والشعبية الجارفة للأندية المشاركة.

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وتتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم السبت المقبل إلى ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ الألماني، الذي يحتضن نهائي النسخة الحالية 2024-2025 بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

ويضم الفريقان في صفوفهما 6 لاعبين يحلمون بالفوز باللقب وبكتابة أسماء بلادهم في سجل البطولة للمرة الأولى في التاريخ.

اللاعبون الستة هم:

  • باريس سان جيرمان: لي كانغ إن (كوريا الجنوبية) -ويليام باتشو (الإكوادور).
  • إنتر ميلان: هاكان تشالهان أوغلو (تركيا) -مهدي طارمي (إيران) -هنريك ميختاريان (أرمينيا) -كريستيان أصلاني (ألبانيا).

ويسعى إنتر ميلان لإضافة النجمة الرابعة إلى قميصه، إذ فاز في البطولة 3 مرات من قبل في مواسم 1963-1964 و1964-1965 و2009-2010.

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أما باريس سان جيرمان فيحلم بدخول التاريخ من الباب الواسع برفع الكأس "ذات الأذنين" للمرة الأولى في تاريخه، علما بأنه خاض النهائي مرة واحدة فقط وخسره 0-1 أمام بايرن ميونخ في نسخة 2019-2020.

وبلغ باريس سان جيرمان المباراة النهائية بعد تجاوزه عقبة الثلاثي الإنجليزي ليفربول وأستون فيلا وأرسنال على التوالي في الأدوار الإقصائية، بينما فعل إنتر ميلان ذلك على حساب فينورد الهولندي وبايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

يُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتقابل فيها إنتر ميلان وباريس سان جيرمان في مباراة رسمية طوال تاريخهما.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وستُبث في المنطقة العربية حصريا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1 (beIN sports1).

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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