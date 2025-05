5 وجهات محتملة لرونالدو في حال رحيله عن النصر السعودي

يحظى مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي باهتمام كبير من وسائل الإعلام التي بدأت تتحدث عن الوجهة المقبلة المحتملة بعد تلميحه لانتهاء رحلته مع "العالمي".

وأثار رونالدو (40 عاما) جدلا كبيرا بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تغريدة قال فيها "انتهى هذا الفصل. القصة؟ لا تزال قيد الكتابة، شكرا للجميع"، وهو ما فُسر على نطاق واسع بأنه إعلان غير مباشر بانتهاء مشواره مع النصر، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي في اليوم الأخير في الشهر القادم.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025

وتساءلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وجهة رونالدو المقبلة، وعما إذا كان سينتقل إلى منافس سعودي أو سيبقى في النصر، أم سيذهب إلى الولايات المتحدة وربما تحقيق "عودة عاطفية" إلى البرتغال.

وتاليا أبرز الوجهات المتاحة لرونالدو بحسب صحيفة "ديلي ميل":

البقاء مع النصر

قبل سرد الخيارات الجديدة لرونالدو، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الاحتمال الأضعف هو بقاء النجم البرتغالي مع فريقه الحالي النصر.

وأوضحت أن تجربة رونالدو مع النصر كانت "مخيبة للآمال" مع "العالمي" على مدار موسمين ونصف الموسم فشل فيهما في تحقيق أي لقب رسمي.

وخاض رونالدو مع النصر 105 مباريات بجميع البطولات سجل خلالها 93 هدفا وصنع 19، ولم يحقق سوى لقب كأس العرب للأندية الأبطال (كأس الملك سلمان 2023) وهي بطولة غير رسمية.

وبهذا الشأن أفادت شبكة "سبورت توك" البريطانية أن رونالدو قد ينضم إلى فريق مشارك في كأس العالم لفترة قصيرة، ثم يعود إلى النصر مجددا.

الهلال

يُعد "الزعيم" هو النادي السعودي الوحيد الذي يشارك في مونديال الأندية ما يفتح الباب أمام إمكانية انتقال رونالدو إليه، خاصة وأن تقارير سعودية تحدثت عن أن مجلس إدارة الهلال وافق على ضمه.

وكون الهلال مدعوما من صندوق الاستثمار السعودي مثل النصر فإن ذلك سيوفر استقرارا لعائلة رونالدو التي فيما يبدو اعتادت على الحياة في العاصمة الرياض.

كما يدعم هذا الخيار التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أيام، وقال فيها إن رونالدو قد يشارك مع أحد الفرق في مونديال الأندية.

إنتر ميامي الأميركي

ينظر الكثير من عشاق كرة القدم إلى هذا الخيار على أنه "الحلم" ففي حال حدوثه سيجتمع رونالدو مع منافسه اللدود ليونيل ميسي في فريق واحد.

ويحق لأندية الدوري الأميركي للمحترفين التعاقد مع 3 لاعبين خارج سقف الرواتب، وإنتر ميامي لديه اثنين فقط حاليا، ما يفتح الباب أمام ضم رونالدو.

🚨 ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo se ha ofrecido al Inter de Miami para jugar el MUNDIAL DE CLUBES. 👉🏻❌ David Beckham inmediatamente alertó a la policía pic.twitter.com/ndjzRK8uhp — Fabrizio Fauna (@FabrizioFauna) May 27, 2025

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين فإن رونالدو عرض خدماته على إنتر ميامي في الساعات الأخيرة.

سبورتنغ لشبونة البرتغالي

وهو الخيار "العاطفي" إذ بدأ رونالدو مسيرته الكروية هناك قبل أن ينضم إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف عام 2003.

ومع احتمال رحيل السويدي فيكتور غيوكيريس نجم الفريق هذا الصيف، تزيد فرص عودة رونالدو الذي يسعى لتحقيق حلم الوصول إلى 1000 هدف وخوض نهائيات كأس العالم 2026.

Cristiano Ronaldo going back to Sporting would be the perfect end to his incredible career. 🐐#ad https://t.co/QWIMblcRCq pic.twitter.com/1FDElXMsBQ — UF (@UtdFaithfuls) May 27, 2025

يُذكر أن والدة رونالدو عبّرت مرارا عن رغبتها في رؤية ابنها يعود إلى البرتغال من بوابة سبورتنغ لشبونة.

غلطة سراي التركي

يعيش النادي فترة ذهبية بعد حصد 3 ألقاب متتالية في الدوري التركي المعروف عنه باستقطاب النجوم الكبار.

وارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى غلطة سراي – صاحب الشعبية الكبيرة في تركيا – خصوصا مع الشكوك حول مستقبل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

وحجز غلطة سراي مكانا في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما قد يشجّع رونالدو على الانضمام إليه وتعزيز رقمه القياسي كهداف تاريخي للبطولة.

مونتيري المكسيكي

أبدى مونتيري اهتماما جديا بالتعاقد مع رونالدو حسب ما نشر الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس.

وأكد شيرا أن مونتيري يرغب في ضم رونالدو وقد أوكل مهمّة إقناعه لزميله الأسبق سيرجيو راموس الذي لعباد بجواره لسنوات في ريال مدريد.

#Rayados de Monterrey have shown interest in signing #CristianoRonaldo for Fifa Club World Cup with the support of his former teammate and friend Sergio #Ramos, who has promoted and sponsored to CR7 the mexican club. #transfers 🇲🇽 — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2025

وأشار شيرا إلى أن راموس يقع على عاتقه إقناع رونالدو بالمشروع الرياضي للنادي المكسيكي.

الأندية البرازيلية تدير ظهرها لرونالدو

في الأثناء، نفت 4 أندية برازيلية وهي فلامنغو، وبالميراس، وبوتافوغو وفلومينيسي اهتمامها بالتعاقد مع رونالدو وفق ما أكدت صحيفة "آس" الإسبانية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن الأندية الأربعة لا ترى في التعاقد مع رونالدو "خيارا واقعيا"، خاصة أن راتبه المرتفع يمثل العائق الأكبر لإتمام الصفقة.

وقال مسؤول برازيلي في تصريحات أبرزتها "آس" لكنها لم تذكر اسمه "لا أظن أن أي نادٍ برازيلي قادر على التعاقد مع كريستيانو في الوقت الراهن".

وأضاف "كنا نتمنى أن يكون الأمر صحيحا لكن للأسف لا يوجد شيء"، في إشارة إلى التقارير الإعلامية التي انتشرت مؤخرا عن وجود عرض "مغرٍ" من أحد الأندية البرازيلي المشاركة في كأس العالم للتعاقد مع رونالدو.