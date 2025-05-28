هل يؤثر غياب برشلونة وليفربول ونابولي على كأس العالم للأندية؟

تشهد بطولة كأس العالم للأندية القادمة مفارقة تعلق بغياب 3 من أبطال الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى عن هذه النسخة التاريخية.

وتأتي النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقا، لتكسر النمط السابق البسيط الذي شارك فيه 7 أندية فقط، لتحظى باهتمام عالمي كبير رغم أن غالبية المباريات ستُقام في ساعات الفجر بالكثير من المناطق الجغرافية حول العالم وغياب العديد من أبرز الأندية الكبرى.

ولن تشارك في البطولة أندية عملاقة بحجم برشلونة وليفربول ونابولي وهم أبطال بطولات الدوري في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا على التوالي.

🚫 Los grandes ausentes del Mundial de Clubes 🌍🏆 ❌ Liverpool – campeón de la Premier League

❌ Barcelona – campeón de LaLiga

❌ Napoli – campeón de la Serie A Los tres grandes equipos europeos que dominaron sus ligas recientemente no estarán presentes en el nuevo Mundial de… pic.twitter.com/MCXuFriNG0 — 365Scores (@365ScoresApp) May 27, 2025

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن هذا الأمر يُعد غريبا للغاية، وتساءلت "كيف يمكن لثلاثة من أفضل فرق الموسم المنتهي مؤخرا في أوروبا أن تغيب عن أهم حدث كروي عالمي في السنة؟".

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ووصفت هذا الغياب بأنه شبيه بعدم تأهل ألمانيا أو البرازيل أو فرنسا أو إيطاليا لنهائيات كأس العالم للمنتخبات الوطنية، مع الفارق أن المنتخبات تتأهل عبر التصفيات، بينما لا تملك الأندية مجالا كافيا للمناورة.

وفي الوقت نفسه ترى الشبكة الإسبانية أن هذه المفارقة يصعب حلّها، رغم أنها طرحت العديد من المقترحات لتجنّب هذا الأمر في المستقبل.

ومن بين هذه المقترحات توسيع فترة الاختيار ليتم احتساب السنة التي تتم فيها البطولة، وإقامتها في الشتاء بدلا من الصيف، وتوجيه دعوات خاصة لفرق معينة وإلغاء قاعدة فريقين فقط لكل بلد.

لكن الشبكة استدركت بالقول "إن بعض هذه المقترحات تتعارض مع رؤية الفيفا بجعل كأس العالم للأندية بطولة كبرى على غرار المنتخبات، كما ستؤثر سلبا على عدالة التوزيع".

وأضافت "لا يُعد منطقيا أيضا اختيار نادٍ للمشاركة من أجل أدائه الفني المذهل في موسم واحد".

وأتمت ريليفو "رغم كل الجهود لإيجاد حل لغياب برشلونة ونابولي وليفربول، لم يتم التوصل لمخرج عملي، لذلك لا بديل عن الأداء الثابت والمتفوق على مدار 4 سنوات. كأس العالم للأندية ستكون جائزة للانتظام والتميّز طويل الأمد".

وحصلت أوروبا على 12 مقعدا في كأس العالم للأندية موزعة على الفرق المتوجة بدوري أبطال أوروبا في الفترة بين عامي 2020 و2024، بالإضافة إلى 8 أخرى تم اختيارها وفق تصنيف خاص من الاتحاد الأوروبي ابتُكر خصيصا لهذا الحدث.

واعتمد التصنيف على نتائج الفرق في دوري الأبطال فقط خلال السنوات الأربع الماضية (باستثناء الحالية)، أي لا تشمل الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي وأبطال الدوريات المحلية.

كما تنص قواعد الفيفا على عدم مشاركة أكثر من فريقين من الدولة نفسها في كأس العالم، إلا إذا كانوا أبطالا للمسابقة الأوروبية العريقة.

الفرق الأوروبية الـ12 المشاركة في كأس العالم للأندية:

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (إسبانيا).

مانشستر سيتي وتشلسي (إنجلترا).

بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند (ألمانيا).

يوفنتوس وإنتر ميلان (إيطاليا).

بنفيكا وبورتو (البرتغال).

باريس سان جيرمان (فرنسا).

سالزبورغ (النمسا).