موعد مباراة الاتحاد ضد القادسية في نهائي كأس الملك السعودي 2025 والقنوات الناقلة

نستعرض مباراة الاتحاد ضد القادسية في نهائي كأس الملك السعودي (كأس خادم الحرمين الشريفين) لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لهذه المواجهة الحاسمة.

ويلتقي الاتحاد بالقادسية لأول مرة في نهائي كأس الملك، لكنها ليست الأولى التي يتواجه فيها الفريقان على مستوى البطولة الغالية، إذ سبق وجمعتهما عدة مواجهات في الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وتقام المباراة الجمعة الموافق الـ30 من مايو/أيار الجاري على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) سابقا.

وتنطلق صفارة البداية عند الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك السعودي:

SSC Sports 1 HD

SSC Sports 4 HD

SSC Sports 5 HD

قناة الكأسHD1

قناة أبوظبيHD1

قناة الكويت الرياضية

قناة دبي الرياضية

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وتأهل الاتحاد للمباراة النهائية من كأس الملك، بفوزه على الشباب بثلاثية مقابل هدفين في الدور نصف النهائي من البطولة.

ونجح فريق القادسية في حسم تأهله إلى الدور النهائي، بعد فوزه على الرائد في نصف النهائي بهدف دون رد.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها القادسية إلى نهائي كأس الملك، بيد أنه سبق وخاض العديد من النهائيات منها نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وحقق لقبها، كما وصل إلى نهائي كأس ولي العهد في أكثر من مرة، وتوج بلقبها مرة واحدة.

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المواجهات التاريخية بين الاتحاد والقادسية

وسبق للاتحاد والقادسية، أن تواجها في 4 مناسبات لحساب كأس الملك، كانت آخرها قبل 10 سنوات.

البداية كانت في كأس الملك عام 1978 حيث التقيا بدور الثمانية وفاز القادسية بنتيجة 3-1، قبل أن يتواجها من جديد في نسخة 1986 وفاز الاتحاد بهدف نظيف بالدور نصف النهائي.

وتجدد الموعد بين الاتحاد والقادسية في عام 1988 حيث فاز الاتحاد بهدف نظيف في دور الـ 16، لينتظر الفريقان حتى عام 2015 ليلتقيا من جديد حيث فاز الاتحاد حينها بنتيجة 2-1 بدور الثمانية.

وإجمالا فإن الاتحاد تفوق على القادسية في 3 مواجهات بكأس الملك مقابل فوز وحيد للقادسية منذ 47 عاما مضت.