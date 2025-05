مورينيو يعترف بعدم رغبته في تتويج إنتر بالثلاثية ويشيد بإنريكي

أدلى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربشخة التركي باعتراف مثير حيال إمكانية تتويج إنتر ميلان (فريقه الأسبق) بالثلاثية التاريخية هذا الموسم، قبل أن يتبدد هذا الحلم في وقت لاحق.

وانهار حلم إنتر بالتتويج بالثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بعد خسارته أمام ميلان 0-3 في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا وذلك يوم 23 أبريل/نيسان 2025، بعدها فشل الفريق في حصد لقب الدوري الإيطالي لكنه بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة.

وقبل أيام من المباراة المرتقبة بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان في نهائي البطولة الأوروبية العريقة، أكد مورينيو أنه لم يكن يرغب في تتويج "النيراتزوري" بالثلاثية التاريخية.

وقال مورينيو في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس "سأكون قاسيا بعض الشيء لكن صادقا جدا، كنت أخشى تتويجهم بالثلاثية، لم أكن أريد ذلك".

"I didn't want them to win the treble, the treble is mine" 😂

وأضاف ضاحكا لكن بلهجة بدت عليها الجدية "الثلاثية ملكي أنا"، في إشارة منه إلى قيادته إنتر إلى الفوز بثلاثية الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا في موسم 2009-2010.

لكن وبعد تلاشي هذا الحلم بإقصاء إنتر ميلان من نصف نهائي الكأس أمام الجار اللدود ميلان، وخسارة لقب الدوري لصالح نابولي، أكد مورينيو أنه سيشجع "النيراتزوري" في نهائي البطولة الأوروبية العريقة.

وتابع "السبيشل ون" تصريحاته المثيرة "الآن بعد أن خسروا الدوري والكأس أود حقا رؤيتهم يفوزون بدوري الأبطال".

ON THIS DAY: In 2010, Jose Mourinho's Inter became the first Italian club to win the treble.

Champions League 🏆

Coppa Italia 🏆

Serie A 🏆 pic.twitter.com/QPrXHX9YBT

— Squawka (@Squawka) May 22, 2017