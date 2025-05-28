لامين جمال يرفض التقاط صور تجديد عقده مع برشلونة بسبب جدته

قرّر لامين جمال نجم برشلونة الشاب تأجيل التقاط الصورة الرسمية لتجديد عقده مع النادي الكتالوني لسبب عائلي.

وأعلن برشلونة أمس وبشكل رسمي تجديد عقد جمال (17 عاما) لمدة 6 سنوات لينتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2031، لكن عدم نشر النادي صورة التوقيع أثار استغراب وسائل الإعلام التي غطت الحدث خاصة تلك المقربة من "البلوغرانا".

The future is now. pic.twitter.com/VP2WQmbNHN — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 27, 2025

واكتفى النادي بنشر صورة عبر حسابه على منصة "إكس" أبرز فيها نصف وجه جمال وعلّق عليها بالقول "المستقبل هو الآن" مع إضافة مدة العقد.

وبالنظر إلى أهمية هذا العقد بالنسبة لبرشلونة كونه يتعلق بأحد أبرز اللاعبين الصاعدين في العالم والمرشح المستقبلي للفوز بجائزة الكرة الذهبية فقد أثيرت تساؤلات حول سبب عدم نشر أي صورة رسمية للتوقيع.

لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن السبب يعود إلى غياب جدة لامين جمال عن حضور التوقيع، ليقرر اللاعب نفسه تأجيل التقاط الصورة الرسمية لموعد لاحق.

ويصر جمال المعروف بارتباطه العميق بعائلته على التقاط واحدة من أهم الصور في حياته إلى جانب أسرته وفي مقدمتهم جدته فاطمة أم والده.

SPORT | لامين رفض التقاط الصور الرسمية بعد التجديد إلا بحضور جدته سيتم تأجيلها ليوم 13 يوليو وستكون جدته حاضرة pic.twitter.com/VcCo3JhPdf — FCB World (@forcabarca_ar) May 27, 2025

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وقالت الصحيفة "لم تتمكن الجدة فاطمة من الحضور إلى مكاتب برشلونة وهو ما دفع لامين إلى طلب تأجيل التوقيع الرسمي حتى تكون موجودة، وأصر أيضا على عدم التقاط الصورة دون وجود جدته إذ أن العلاقة بينهما من أعمق الروابط في حياته".

ورغم وجود والده منير نصراوي وأصدقائه المقرّبين وحتى وكيله خورخي مينديز إلا أن لامين أجّل هذه الخطوة من أجل جدته.

ومن المتوقع أن يتم التقاط الصور يوم 13 يوليو/تموز المقبل ضمن حدث يسعى برشلونة إلى التحضير له بعناية.

وبحسب "سبورت" فمن المنتظر أن يظهر لامين حينها إلى جانب أفراد عائلته وبالقرب من جدته فاطمة، قد يحمل القميص الجديد بالرقم 10 الذي سيصبح شاغرا بعد رحيل أنسو فاتي.

وأتمت الصحيفة "سيُحفر في تاريخ برشلونة أن النادي أعلن يوم 27 مايو/أيار 2025 عن تمديد أحد أكثر العقود حماسة للنادي دون نشر صورة رسمية، فقط لأن لامين لم يرد التقاطها دون جدته".