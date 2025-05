لامين جمال يرفض التقاط صور تجديد عقده مع برشلونة بسبب جدته

قرّر لامين جمال نجم برشلونة الشاب تأجيل التقاط الصورة الرسمية لتجديد عقده مع النادي الكتالوني لسبب عائلي.

وأعلن برشلونة أمس وبشكل رسمي تجديد عقد جمال (17 عاما) لمدة 6 سنوات لينتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2031، لكن عدم نشر النادي صورة التوقيع أثار استغراب وسائل الإعلام التي غطت الحدث خاصة تلك المقربة من "البلوغرانا".

The future is now. pic.twitter.com/VP2WQmbNHN

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 27, 2025