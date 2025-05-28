شاهد.. اشتباكات بين جماهير بيتيس وتشلسي قبل نهائي المؤتمر الأوروبي

قبل ساعات قليلة من نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بين ريال بيتيس الإسباني وتشلسي الإنجليزي، اندلعت اشتباكات بين جماهير الفريقين في مدينة فروكلاف البولندية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعين يلقون قنابل الدخان والطاولات والكراسي وزجاجات الكحول على بعضهم البعض في وسط المدينة البولندية التي يبلغ عدد سكانها 670 ألف نسمة.

واضطرت الشرطة البولندية إلى التدخل بعد استهدافها بالمقذوفات، وقامت باعتقالات بين الجماهير الإسبانية والإنجليزية.

Batalla campal en Breslavia entre Ultras del Betis y Chelsea@RealBetis@ChelseaFC pic.twitter.com/xz3IDEWc3A — FORO MDM (@elforomdm) May 28, 2025

ويخوض بيتيس الذي احتل المركز السادس في الدوري أول نهائي أوروبي له بمواجهة تشلسي الاوفر حظا للفوز باللقب.

لا يزال تشلسي ينتظر التتويج بأول ألقابه منذ استحواذ مجموعة الأميركي تود بويلي على النادي خلفا للمالك السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عام 2022.

فاز البلوز مرتين بكل من دوري أبطال أوروبا (2011-2012 و2020-2021)، والدوري الأوروبي (2012-2013 و2018-2019)، والكأس السوبر الأوروبية (1998 و2021)، وكأس الأندية الفائزة بالكؤوس التي أدمجت مع كأس الاتحاد الأوروبي وأصبحت "يوروبا ليغ" (1970-1971 و1997-1998)، ويمكنه الآن إكمال خزانته إذا تغلب على ريال بيتيس في المباراة النهائية لأحدث مسابقة قارية للأندية.

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ستنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، على ملعب يتسع لـ 45 ألف شخص.