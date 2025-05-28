رحيل جماعي لمساعدي غوارديولا في السيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن رحيل 3 من المدربين المساعدين في الجهاز الفني، وهم خوانما ليلو وإينيغو دومينغيز وكارلوس فيسنز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ليلو ودومينغيز سيغادران بمجرد نهاية عقودهما في الأسابيع المقبلة، في حين سيتولى مواطنهما الإسباني فيسنز مسؤولية تدريب سبورتنغ براغا البرتغالي.

وقال مانشستر سيتي في بيان له إن ليلو، والذي جاء كمساعد لبيب غوارديولا في عام 2020 ثم غادر للسد القطري في 2022 قبل العودة مجددا إلى سيتي في 2023، أبدى رغبته في العودة إلى بلاده إسبانيا.

وتم تعيين دومينغيز حينما بدأ ليلو فترته الثانية مع النادي، في حين انضم فيسنز للفريق عام 2017، حيث ساعد فريق أقل من 18 عاما في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم أصبح في الجهاز الفني لغوارديولا منذ عام 2020 ولمدة 4 أعوام.

وكان فريق المدرب غوارديولا قد أنهى الموسم من دون أي لقب للمرة الأولى منذ 8 أعوام، لكنه ضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الدوري في المركز الثالث خلف البطل ليفربول والوصيف أرسنال.