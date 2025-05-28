بين القاعدة والخرافة.. إنتر ميلان يلعب بالقميص الثالث في نهائي أبطال أوروبا

سيدخل إنتر ميلان الإيطالي مرتديا القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم -السبت المقبل- عندما يواجه باريس سان جيرمان في ملعب أليانز أرينا بميونخ في أول لقاء رسمي بين الفريقين.

وخاض إنتر 6 مباريات نهائية في دوري أبطال أوروبا/كأس أوروبا حتى الآن، أولها عام 1964، ولم يسبق له أن ارتدى الزي الثالث في المباراة النهائية حتى الآن.

ويطارد الباريسيون أول كأس في تاريخهم، بينما يحلم النيراتزوري بكأس أخرى بعد انتصارات 1964 و1965 و2010.

لماذا القميص الثالث؟

ونظرا لأن النادي الباريسي يعتبر الفريق المضيف في المباراة النهائية، فإنه سيرتدي زيه الأساسي وبالتالي لن يكون بوسع إنتر اللعب بزيه الكلاسيكي الأزرق والأسود.

لكن الفريق الإيطالي لم يفضل اللعب بالزي الثاني الأبيض واختار ارتداء الطقم الثالث بدلا من ذلك وهو عبارة عن قميص أصفر ذهبي ممزوج باللون الأسود وسراويل سوداء، وهو طقم مستوحى من تصميم وهندسة مدينة ميلانو وفناني المدينة.

الخرافات

وقد يكون وراء هذا الاختيار بعض الخرافات، إذ سجل "النيراتزوري" بالقميص الثالث 7 انتصارات (اثنان منها في دوري أبطال أوروبا، إذ فاز في يناير/كانون الثاني على مضيفه سبارتا براغ 1-0 وتغلب في ذهاب دور 16 على مضيفه فينوورد 2-0 في مارس/آذار.

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أما هزيمتهم الوحيدة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم فقد جاءت أمام مضيفه باير ليفركوزن حين ارتدوا القمصان البيضاء في ديسمبر/كانون الأول.

وفي الدوري الإيطالي، يمتلك إنتر سجلا إيجابيا باللون الأصفر، بـ5 انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وهذا يكفي لإقناع لاعبيه بمنافسة فريق المدرب لويس إنريكي بهذا القميص، على أمل الفوز بلقبهم الرابع في التاريخ.

وسيرتدي السويسري يان سومر، حارس مرمى إنتر اللون البرتقالي وهو الذي تألق به أمام برشلونة في مباراة الإياب بنصف النهائي (4-3) حيث قام بتصديات مذهلة أمام لامين يامال .

ولم يرتد إنتر القميص الثالث في المباراة النهائية إلا مرة واحدة وكان ذلك في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1997-1998 ضد لاتسيو.

وفي تلك المناسبة، لعب الفريق بالقميص المخطط أفقيا باللونين الأسود والرمادي وفاز زملاء الظاهرة رونالدو باللقب بعد الفوز 3-0 في ملعب بارك دي برانس معقل نادي باريس سان جيرمان طرف النهائي السبت المقبل.