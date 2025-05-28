الأهلي يسحق فاركو بسداسية ويتوج بطلا للدوري المصري

عزز الأهلي رقمه القياسي بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 45 في تاريخه والثالثة تواليا بفوزه 6-0 على فاركو

في ختام مشواره في المسابقة اليوم الأربعاء.

على ملعب القاهرة سجل الفلسطيني وسام أبو علي رباعية (10، 33، 62، 65) وأضاف حسن الشحات (75) الهدف الخامس وأكمل امام عاشور (90+2) سداسية البطل.

وأكمل فاركو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حارس مرماه محمد سعيد شيكا في الدقيقة 53 بعدما عرقل إمام عاشور خارج منطقة الجزاء وهو في طريقة للانفراد بالشباك.

رفض تعليق الاعلان عن بطل الدوري

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 58 نقطة في الصدارة بفارق أمام بيراميدز ثاني الترتيب الذي فاز 5-1 على سيراميكا كليوباترا في مباراته الأخيرة في المسابقة هذا الموسم. وتوقف رصيد فاركو عند 32 نقطة في المركز السابع.

وقالت تقارير إخبارية نقلا عن بيراميدز -أمس الثلاثاء- إن محكمة التحكيم الرياضية رفضت "طلب التدابير المؤقتة بالشق المستعجل في الدعوى المقدمة من نادي بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري لهذا الموسم".

وتابعت "رأت المحكمة أن الدعوى يجب أن تسير وفق إجراءاتها القانونية الطبيعية لحين الفصل النهائي وإعلان القرار بشأن النقاط الثلاث خلال الفترة المقبلة قبل إصدار حكمها النافذ في القضية، بأحقية أي طرف من الأطراف في طلبه، وهو ما سوف يترتب عليه حينها اعتماد أو تغيير بطل الدوري".

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والنقاط محل الخلاف تخص مباراة الأهلي والزمالك والتي كانت مقررة في 11 مارس/آذار الماضي ولم تقم بسبب عدم حضور الأهلي.

وفي أعقاب ذلك، عاقبت رابطة الأندية الأهلي باعتماد فوز الزمالك 3-0 بخلاف خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيده بنهاية الموسم قبل أن تتراجع عن العقوبة الأخيرة في بيان لاحق.

بيراميدز ينتصر

حافظ بيراميدز على المركز الثاني بفوزه 5-1 على مضيفه سيراميكا كليوباترا، الذي تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز السادس.

وأكمل بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد حمدي في الدقيقة 45.

وجاءت أهداف بيراميدز عن طريق عبد الرحمن مجدي من ركلة جزاء (15و61) ومروان حمدي (24) ويوسف أوباما (83) وفيستون ماييلي (86)، بينما سجل أحمد الحاج هدف سيراميكا من ركلة جزاء (22).

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت نجح المصري البورسعيدي في الاحتفاظ بالمركز الرابع بفوزه 2-0 على حرس الحدود بهدفي كريم بامبو وميدو جابر.

وسيشارك المصري في مسابقة كأس الكونفدرالية مع الزمالك صاحب المركز الثالث.

ورفع المصري رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 24 نقطة في المركز التاسع.

وأنهى البنك الأهلي المسابقة في المركز الخامس بعد تعادله مع بتروجت سلبيا، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة بينما رفع بتروجيت رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.