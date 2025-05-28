أرباح أندية الليغا من عائدات البث التلفزيوني بعد نهاية الموسم

كشف تقرير إسباني عن قيمة المكافآت المالية التي حصل عليها كل فريق في الليغا من توزيع عائدات حقوق البث التلفزيوني.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رابطة الليغا تخصص ما نسبته 25% من هذه العائدات وتوزّعها على الأندية بناء على ترتيبها النهائي في الجدول.

وذكرت أن قيمة الـ25% من عائدات البث بلغت 340.25 مليون يورو، وكان برشلونة صاحب الحصة الأكبر بصفته بطل الدوري الإسباني موسم 2024-2025.

وبلغت حصة برشلونة نحو 58 مليون يورو، بفارق 7 ملايين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي حل في مركز الوصافة.

الصادم في قيمة هذه المبالغ، أن بلد الوليد الذي هبط إلى الدرجة الثانية بصفته متذيل الترتيب، لم تصل حصته المالية حتى إلى 1 مليون يورو.

💵 El dinero que ha ganado cada equipo por su posición final en LaLiga pic.twitter.com/0xsSPZyM0i — MARCA (@marca) May 27, 2025

إليكم قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه كل فريق في الليغا من عائدات حقوق البث التلفزيوني لموسم 2024-2025:

برشلونة: 57.84 مليون يورو. ريال مدريد: 51.03 مليون يورو. أتلتيكو مدريد: 44.23 مليون يورو. أتلتيك بيلباو: 37.42 مليون يورو. فياريال: 30.62 مليون يورو. ريال بيتيس: 23.81 مليون يورو. سيلتا فيغو: 17.01 مليون يورو. رايو فاييكانو: 11.91 مليون يورو. أوساسونا: 10.21 ملايين يورو. ريال مايوركا: 9.35 ملايين يورو. ريال سوسيداد: 8.5 ملايين يورو. فالنسيا: 7.65 ملايين يورو. خيتافي: 6.80 ملايين يورو. إسبانيول: 5.95 ملايين يورو. ديبورتيفو ألافيس: 5.1 ملايين يورو. جيرونا: 4.25 ملايين يورو. إشبيلية: 3.4 ملايين يورو. ليغانيس: 2.55 مليون يورو. لاس بالماس: 1.7 مليون يورو. بلد الوليد: 850 ألف يورو.

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وبيّنت "ماركا"، أن المكافأة المالية المكتسبة من خلال الأداء الرياضي لا تُقدّم دفعة واحدة، إنما تُقسم على 5 سنوات حسب التوزيع التالي 35% ثم 20% ثم 15% ثم 15%، وأخيرا 15%.

وأوضحت أن برشلونة سيحصل الآن على 35% من الـ58 مليون يورو التي نالها هذا الموسم لتصدّره الدوري، وسيتقاضى أيضا 20% من مستحقاته عن موسم 2023-2024 حين أنهاه في المركز الثاني.

وكذلك سيحصل على 15% من مستحقات تصدره الليغا موسم 2022-2023، و15% عن وصافة موسم 2021-2022، و15% عن احتلاله المركز الثالث في نسخة 2020-2021.

يُذكر أن البرلمان الإسباني كان قد أقّر بالإجماع عام 2015 قانونا ينص على أن 50% من عائدات حقوق البث تُوزع بالتساوي على الأندية، أما الـ50% الأخرى فتُقسم إلى جزئين على النحو التالي: