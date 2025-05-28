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أرباح أندية الليغا من عائدات البث التلفزيوني بعد نهاية الموسم

برشلونة سيحصل على أكثر من 57 مليون يورو من حقوق بث الليغا خلال الموسم المنتهي (غيتي)
28/5/2025

كشف تقرير إسباني عن قيمة المكافآت المالية التي حصل عليها كل فريق في الليغا من توزيع عائدات حقوق البث التلفزيوني.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رابطة الليغا تخصص ما نسبته 25% من هذه العائدات وتوزّعها على الأندية بناء على ترتيبها النهائي في الجدول.

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وذكرت أن قيمة الـ25% من عائدات البث بلغت 340.25 مليون يورو، وكان برشلونة صاحب الحصة الأكبر بصفته بطل الدوري الإسباني موسم 2024-2025.

وبلغت حصة برشلونة نحو 58 مليون يورو، بفارق 7 ملايين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي حل في مركز الوصافة.

الصادم في قيمة هذه المبالغ، أن بلد الوليد الذي هبط إلى الدرجة الثانية بصفته متذيل الترتيب، لم تصل حصته المالية حتى إلى 1 مليون يورو.

إليكم قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه كل فريق في الليغا من عائدات حقوق البث التلفزيوني لموسم 2024-2025:

  1. برشلونة: 57.84 مليون يورو.
  2. ريال مدريد: 51.03 مليون يورو.
  3. أتلتيكو مدريد: 44.23 مليون يورو.
  4. أتلتيك بيلباو: 37.42 مليون يورو.
  5. فياريال: 30.62 مليون يورو.
  6. ريال بيتيس: 23.81 مليون يورو.
  7. سيلتا فيغو: 17.01 مليون يورو.
  8. رايو فاييكانو: 11.91 مليون يورو.
  9. أوساسونا: 10.21 ملايين يورو.
  10. ريال مايوركا: 9.35 ملايين يورو.
  11. ريال سوسيداد: 8.5 ملايين يورو.
  12. فالنسيا: 7.65 ملايين يورو.
  13. خيتافي: 6.80 ملايين يورو.
  14. إسبانيول: 5.95 ملايين يورو.
  15. ديبورتيفو ألافيس: 5.1 ملايين يورو.
  16. جيرونا: 4.25 ملايين يورو.
  17. إشبيلية: 3.4 ملايين يورو.
  18. ليغانيس: 2.55 مليون يورو.
  19. لاس بالماس: 1.7 مليون يورو.
  20. بلد الوليد: 850 ألف يورو.
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وبيّنت "ماركا"، أن المكافأة المالية المكتسبة من خلال الأداء الرياضي لا تُقدّم دفعة واحدة، إنما تُقسم على 5 سنوات حسب التوزيع التالي 35% ثم 20% ثم 15% ثم 15%، وأخيرا 15%.

وأوضحت أن برشلونة سيحصل الآن على 35% من الـ58 مليون يورو التي نالها هذا الموسم لتصدّره الدوري، وسيتقاضى أيضا 20% من مستحقاته عن موسم 2023-2024 حين أنهاه في المركز الثاني.

برشلونة يحصد لقب الليغا على حساب غريمه ريال مدريد (الجزيرة)

وكذلك سيحصل على 15% من مستحقات تصدره الليغا موسم 2022-2023، و15% عن وصافة موسم 2021-2022، و15% عن احتلاله المركز الثالث في نسخة 2020-2021.

يُذكر أن البرلمان الإسباني كان قد أقّر بالإجماع عام 2015 قانونا ينص على أن 50% من عائدات حقوق البث تُوزع بالتساوي على الأندية، أما الـ50% الأخرى فتُقسم إلى جزئين على النحو التالي:

  • جزء يُوزع بحسب ترتيب الفرق في جدول الدوري (25%).
  • جزء يتعلق بما يُعرف بالحضور الجماهيري والاجتماعي، ولها علاقة بإيرادات التذاكر والاشتراكات الموسمية والتسويق التلفزيوني للمباريات (25%).
المصدر : الصحافة الإسبانية

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